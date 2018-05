Die Vogelfreunde waren beim "Birdrace" im Handschuhsheimer Feld und am Wehrsteg unterwegs, wo die Gebirgsstelze sang. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Es ist Samstag, 11.54 Uhr, als auf dem Wehrsteg eine Kanadagans registriert wird. Einige Minuten später fliegt am gleichen Standort eine Mittelmeermöwe vorbei. Zuvor kreist über dem Naturschutzgebiet am Altneckar und über dem Neckarkanal ein Storch, der dann doch nicht landen will. Ein vermeintlicher Mäusebussard wird zum Sperber herabgestuft und ein Rotmilan als Sinnestäuschung abgehakt.

Es ist "Birdrace", ein Wettbewerb unter Ornithologen, bei dem möglichst viele verschiedene Vogelarten gezählt werden sollen, und das Team "Anser Heidelbergänsis" ist schon seit 4.30 Uhr unterwegs. Bundesweit gehen unter Regie des ornithologischen Dachverbands rund um die Uhr 343 Vogelsuchmannschaften an den Start, davon 37 in Baden-Württemberg. Sebastian Olschewski, Elisabeth Heigl und Anja Betzin sind bis nach Einbruch der Dunkelheit im Einsatz. Am späteren Vormittag verstärkt Felix Normann die Gruppe für einige Stunden. Ein grandioses "Vogelkonzert" kurz nach dem Start hat offenbar allen die Kraft gegeben, rund 50 "Radkilometer" bis zu den Stationen Grenzhof und Neurott durchzuhalten. Sie sichteten dabei auch eine Feldlerche.

Bis zum Abend haben sie 81 Vogelarten gesehen, gehört, dokumentiert. Die "Highlights" waren ein Sumpfrohrsänger im Handschuhsheimer Feld, ein den Nachwuchs fütternder Eisvogel am Altneckar und ein Uhu im Steinbruch von Leimen. Gegen 12 Uhr mittags wird die Wacholderdrossel noch gesucht - und kurz darauf auf einer frisch gemähten Wiese gefunden. Keinen Laut geben Feldsperlinge von sich, sind also vermutlich nicht dort, wo die Vogelliebhaber sie suchen.

Vögel, die im Wald zuhause sind, gönnen sich oft schon vormittags oder spätestens zu Mittag eine Singpause, wie von Sebastian Olschewski - der Vogelexperte war bis März im Vorstand der Nabu-Gruppe Heidelberg aktiv - zu erfahren ist. Das bedeutet: Gegen 8 Uhr ist Schluss mit Singen, dann werden aber die Gefiederten in der Ebene wach.

Über den Steinberg gelangen die drei vom "Birdrace"-Team ins Handschuhsheimer Feld. Auf den Wendehals, dem sie dort so gern begegnet wären, treffen sie allerdings nicht. Auf dem Wehrsteg entdeckt einer dafür die "Gebirgsstelze". Durch das Spektiv lässt sich dieser mit erhobenem Schnabel trällernde Vogel mit seiner knallgelben Brust schön beobachten.

"Lasst Vögeln ihren Lebensraum", ist die Botschaft von Aktionen wie dem "Birdrace". Zugegeben: Ein bisschen "vogelverrückt" muss man schon sein, um den Gefiederten an die 16 Stunden hinterherzurennen.