Heidelberg. (RNZ/rl) Rund 100 Personen haben sich bei der ersten mobilen Impfaktion im Zoo Heidelberg am vergangenen Sonntag eine Impfung gegen das Coronavirus abgeholt. Aufgrund des guten Zuspruchs wiederholt ein mobiles Impfteam des Kreisimpfzentrums Heidelberg die Aktion nun am kommenden Sonntag, 8. August.

Zoo-Besucher können sich an diesem Tag von 9 bis 17 Uhr direkt im Zoo gegen Corona impfen lassen. Angeboten werden die Impfstoffe von Biontech oder Johnson & Johnson, bei dem nur eine einmalige Impfung benötigt wird.

Jeder Frisch-Geimpfte erhält zudem eine kleine Überraschung und kann an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Zoos. Wer an der Impfaktion teilnehmen will, benötigen ein gültiges Ticket.

Aktuell ist ein Zoobesuch ohne Online-Ticket möglich. Um Wartezeiten am Einlass zu vermeiden, wird der Kauf eines Online-Tickets unter https://shop.zoo-heidelberg.de empfohlen.