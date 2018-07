Heidelberg. (hob) Es war ein Medizinskandal, der weltweit Hundertausende von Frauen betraf, darunter 5000 in Deutschland. Nun scheint der Rechtsstreit um Brustimplantate mit billigem Industriesilikon entschieden.

Nachdem das Landgericht Heidelberg schon in seinem Urteil vom Frühjahr letzten Jahres die Klage einer betroffenen Frau abgewiesen hatte, bestätigte nun das Oberlandesgericht Karlsruhe im Berufungsverfahren diese Entscheidung. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Die Klägerin kann nur noch Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einlegen.

Die französische Firma Poly Implant Prothèse (PIP) hatte Mitte und Ende der 2000er-Jahre zur Herstellung von Brustimplantaten häufig billiges Industriesilikon verwendet. Dadurch bestand die Gefahr, dass das Silikon aus den Kissen austritt und Organe schädigt. Nachdem der Skandal im Frühjahr 2010 aufgeflogen war, unterzogen sich Tausende von Frauen einer zweiten Operation, um die Implantate wieder zu entfernen.

In der Folge klagten zahlreiche Patientinnen gegen den Tüv Rheinland, der seine Überwachungspflichten gegenüber PIP verletzt habe, sowie gegen eine französische Privathaftpflichtversicherung. Diese hatte allerdings in ihrem Vertrag mit PIP ihre Haftung auf Schadensfälle in Frankreich begrenzt.

Auch vier Frauen aus Ludwigshafen, Plochingen, Weinheim und Wachenheim, die sich in einer Heidelberger Klinik PIP-Implantate einsetzen ließen, prozessierten.

Der Vertrag sei wirksam, bestätigte nun das Oberlandesgericht. Die entsprechende Vertragsklausel sei europarechtlich nicht zu beanstanden. Daher hätten deutsche Klägerinnen von dem Versicherer kein Geld zu erwarten.

Die Frauen, die juristisch gegen PIP und den Tüv vorgingen, verlangten zwischen 45.000 und 50.000 Euro Schmerzensgeld. Ihr Argument: Bei den Implantaten handele es sich um Medizinprodukte, die in Deutschland nur auf den Markt gebracht werden dürfen, wenn sie genau überprüft wurden.

PIP hatte in Deutschland den Tüv Rheinland damit beauftragt. Und dieser, so die Klägerin im aktuellen Fall, müsse daher auch Schmerzensgeld für die erlittene zweite Operation bezahlen.

Das Oberlandesgericht (OLG) sah das anders: Laut Urteil des Bundesgerichtshofs vom Juni 2017 müsse eine Prüfanstalt nur dann unangekündigte Kontrollen durchführen, wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gebe, dass die Implantate nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprächen.

Dies habe sich aber erst im Nachhinein herausgestellt, als die billigen Silikonkissen längst bei den Patientinnen eingesetzt waren. Am selben Tag, als das Oberlandesgericht den Heidelberger Fall entschied, wies es auch acht weitere ähnliche Berufungen zurück.