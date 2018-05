Heidelberg. (pol/fjm) Bei der Abifeier am Mittwoch auf der Neckarwiese ging es im Vergleich zu den Vorjahren deutlich entspannter zu. Das teilte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag mit. Insgesamt waren nach Polizeiangaben rund 800 Menschen auf der Neckarwiese versammelt, die meisten zwischen 16 und 17 Uhr.

Diese kamen laut Polizei nicht nur aus Heidelberg, sondern auch aus vielen Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises. Nach dem verzögerten Beginn der Mathe-Prüfung kamen die ersten Abiturienten erst gegen 14 Uhr auf die Neckarwiese. Das Gros versammelte sich ab 15 Uhr auf der "Partymeile".

Im Vergleich zu 2017 hatten die Rettungskräfte vom Roten Kreuz und DLRG deutlich weniger zu tun. Es mussten "nur" zwölf Volltrunkene behandelt werden, einer von ihnen musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Rund ein Dutzend sogenannte "Stresser", die einzig und allein zur Neckarwiese kommen, um zu provozieren und in der Folge Schlägereien anzuzetteln, hatten sich bereits am frühen Nachmittag am Rand der Neckarwiese versammelt. Sie waren in der Vergangenheit einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten, die Polizei verhinderte nach eigenen Angaben deshalb frühzeitig mehrere Provokationen. Ein Abiturient sei dennoch durch einen "Stresser" verletzt worden.

Der Täter wurde schließlich festgenommen und wird zusätzlich wegen Widerstands gegen die Polizisten angezeigt. Darüber hinaus wurden mehrere Stresser und Abiturienten wegen aggressiven Verhaltens auch gegenüber Polizeibeamten des Geländes verwiesen.

Die Polizei war mit einem Polizeiboot und 70 Einsatzkräften, die Rettungskräfte von DRK und DLRG und der Kommunale Ordnungsdienst waren mit insgesamt 30 Personen im Einsatz.