Von Timo Teufert

Heidelberg. Für sie sind das Airfield und der Recyclinghof keine alternativen Standorte für einen Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Das wollten CDU, FDP, Freie Wähler, "Die Heidelberger" und die SPD Pfaffengrund bei einem Termin auf dem ehemaligen US-Flugplatz mit dem Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck klarstellen. Vor Ort erläuterte er interessierten Bürgern, welche Schwierigkeiten bei den beiden Standorten im Kirchheimer Feld entstehen können.

"Die Grünen entziehen sich der Verantwortung und erwecken den Eindruck, als ginge es bei der Entscheidung am Sonntag auch um eine dritte Alternative im Bereich Airfield/Recyclinghof", ärgert sich der CDU-Kreisvorsitzende Alexander Föhr. Er habe den Eindruck, dass es sich die Grünen mit dieser "Alternative" zu einfach machten, weil "sie nicht zwischen den beiden komplizierteren Fragestellungen in Bergheim entscheiden wollen". Dabei sei das Areal des Recyclinghofs am Oftersheimer Weg - das CDU-Fraktionschef Jan Gradel im Herbst 2018 in einem RNZ-Interview ins Gespräch brachte - keinesfalls frei von Hürden: "Wie ich gelernt habe, gibt es dort Eidechsen, die aus der Bahnstadt umgesiedelt wurden", erklärte Föhr.

Auch wenn es Konsens sei, dass der Betriebshof raus aus Bergheim müsse, sei das Airfield keine gute Lösung, ergänzte Odszuck: "Wenn man das Netz betrachtet, ist der Standort hier nicht wirklich zentral. Und selbst wenn das Patrick Henry Village über die Speyerer Straße angeschlossen wird, fährt hier nur eine Linie vorbei." Stattdessen brauche man eine gute Position des Betriebshofs im Gesamtnetz. Laut Berechnungen der RNV fielen für die Standorte im Kirchheimer Feld rund 150.000 Leerkilometer pro Jahr an.

"Bei der Diskussion geht es ja um die Grünfläche und die Ökologie. Ich frage mich, wie man dann die 150.000 Leerkilometer rechtfertigen will, die durch die Fahrten hierher entstehen?", sagte Odszuck. Durch die Pflanzen auf dem Großen Ochsenkopf würden 2,5 Tonnen CO2 aufgenommen, hat der Erste Bürgermeister überschlagen. "Durch die Leerkilometer von Bussen und Bahnen, die zum Recyclinghof fahren, entstehen 45 Tonnen CO2. Es ist daher eine völlig unsinnige Entscheidung, den Betriebshof hierher zu verlagern." Zumal es nicht nur am Großen Ochsenkopf geschützte Arten gebe, diese seien auch am Recyclinghof vorhanden.

"Auf dem Airfield bekommen wir keinen Betriebshof hin, deshalb ist der Recyclinghof jetzt das Projekt Hoffnung", resümierte Odszuck. Denn die Zuwegung sei das Problem, das ein großes zeitliches Risiko berge. "Allein durch den notwendigen Grundstückserwerb entstehen Unwägbarkeiten", ist Odszuck überzeugt. Und für den Recyclinghof habe ihm auch noch niemand einen Ersatzstandort nennen können. Abgesehen davon nehme der Recyclinghof nur ein Drittel der Grundstücksfläche ein, der Rest sei Grünfläche. Auch mögliche Probleme durch Bauschutt und Hausmüll, der in der verfüllten Kiesgrube unter dem Recyclinghof lagert, sprach der Erste Bürgermeister an.

"Der Recyclinghof ist nicht die Eier legende Wollmilchsau", erklärte Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes und verwies auf Biotopstrukturen, die in unmittelbarer Nähe des Areals geschützt sind. Stadtrat Karlheinz Rehm ("Die Heidelberger") geht davon aus, dass die Biotope, die im Kirchheimer Feld in Mitleidenschaft gezogen würden, mindestens so groß sind wie die Grünfläche auf dem Großen Ochsenkopf. Und Neu-Gemeinderätin Marliese Heldner ("Die Heidelberger") hat die Bäume entlang der Speyerer Straße gezählt, die dem Bau einer Straßenbahntrasse zum Opfer fallen könnten: "Es sind mindestens 130 Bäume."

"Außerdem gehört der Stadt nur das Areal des Recyclinghofs, eine Erweiterung wäre nur auf Fremdgrundstücken möglich", so Baader. Odszuck brach deshalb nochmal eine Lanze für die Verlagerung des Betriebshofes auf den Großen Ochsenkopf: "Dieser Standort ist in den nächsten zehn bis 15 Jahren nicht zu klein. Er hat eine enorme Ausbaureserve." Und sollte die Zahl der Bahnen tatsächlich noch einmal steigen, könne man diese dezentral zum Beispiel an der Endstelle in Handschuhsheim abstellen. "Am Standort Großer Ochsenkopf haben wir 40 Prozent mehr Abstellplätze als an der Bergheimer Straße", betonte Odszuck.

Ein Verbleib am heutigen Standort ist für Odszuck keine Alternative: Hier müsste aus Lärmschutzgründen alles eingehaust werden. "Hinzu kommt ein Straßeneinziehungsverfahren, um die Emil-Maier-Straße in Richtung Dezernat 16 überbauen zu können. Das dauert mindestens drei Jahre länger als am Großen Ochsenkopf", so Odszuck. Sonst reiche der Platz am aktuellen Standort nicht aus. "Und dann wehren sich die Bergheimer", vermutet der Erste Bürgermeister. Mit-Veranstalter Mathias Michalski (SPD) sprach von einem vergifteten Klima in der Stadt. "Es glaubt einem keiner mehr was", sagte der Pfaffengrunder. Am Montag nach dem Bürgerentscheid müssten sich deshalb alle an einen Tisch setzen und überlegen, wie es weitergehen könne.

Ob sie denn am Sonntag überhaupt wählen gehen sollte, wollte eine Teilnehmerin von Odszuck wissen: "Wir haben das diskutiert. Wir brauchen jede Stimme, denn wenn das Quorum nicht erreicht wird und die Ja-Stimmen einen enormen Zuspruch haben sollten, würde unser Gemeinderat vielleicht eine unkluge Entscheidung treffen", sagte der Erste Bürgermeister.