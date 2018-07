Der Dalai Lama, hier bei einem Auftritt in der Fraport-Arena in Frankfurt, kommt auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts am Donnerstag, 20. September, in die Heidelberger Stadthalle. Rund 1300 Menschen können ihn dort erleben, DAI-Mitglieder haben ein Vorkaufsrecht. Foto: dpa

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt kommt nach Heidelberg: der Dalai Lama. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter tritt am 20. September in der Stadthalle auf. Und weil der 82-Jährige in der Regel um drei Uhr früh aufsteht, um zu beten und zu meditieren, macht er solche Auftritte nicht am Abend, wenn er längst im Bett liegt: Die zweistündige Veranstaltung wird um Punkt 9.30 Uhr morgens beginnen.

Der buddhistische Mönch kommt auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI). Die Heidelberger Kultureinrichtung hat vor rund zwei Jahren begonnen mit dem Versuch, den Dalai Lama nach Heidelberg zu holen. "Es ging schneller als gedacht", sagt DAI-Chef Jakob Köllhofer. "Wir sind unglaublich stolz und fühlen uns wahnsinnig geehrt, ihn hier begrüßen zu dürfen."

Hintergrund Den Dalai Lama erleben Die Stadthalle hat etwa 1100 Sitzplätze, von denen am Donnerstag, 20. September, einige für geladene Gäste reserviert sein werden. Dazu kommen noch rund 200 Stehplätze. Beginn der Veranstaltung mit dem Dalai Lama ist um 9.30 Uhr, der Einlass ist ab 8 Uhr. Die über 4000 DAI-Mitglieder haben exklusiven Zugriff auf die Hälfte des Ticketkontingents. Der Vorverkauf für Mitglieder findet am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Juli, jeweils von 13 bis 20 Uhr, statt. In diesem Zeitraum kann jedes Mitglied, solange der Vorrat reicht, jeweils ein Ticket für 62 Euro kaufen - und zwar direkt im DAI, an allen Vorverkaufsstellen und online auf www.dai-heidelberg.de. Voraussetzung ist die Vorlage eines gültigen Mitgliedsausweises. Wer den Exklusivvorverkauf nutzen möchte, kann auch noch bis einschließlich Montag, 9. Juli, direkt im DAI neues Mitglied werden (unter der Woche von 13 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 14 Uhr). Der öffentliche Vorverkauf für alle startet am Freitag, 13. Juli, um 13 Uhr. Ein Sitzplatz kostet 78 Euro, ein Stehplatz 48 Euro. Die Tickets gibt es im DAI (Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr), an allen Vorverkaufsstellen sowie online unter www.dai-heidelberg.de. Ein kostenloser Live-Stream im Internet wird ebenfalls angeboten - und zwar auf www.geist-heidelberg.de sowie über die Facebook-Seite und den Youtube-Kanal des Deutsch-Amerikanischen Instituts.

Der Dalai Lama wird in der Stadthalle - vor dann rund 1300 Menschen - zunächst eine halbe Stunde zum Thema "Glück und Verantwortung" sprechen. Die beiden Begriffe gehören zum klassischen Repertoire seiner Reden. Zu erwarten ist, dass der Dalai Lama auch in Heidelberg ein Plädoyer für Freundlichkeit und Mitgefühl - als Grundlage für das Glück aller Menschen - halten wird.

Besonders spannend wird es direkt danach, wenn der Tibeter in ein Gespräch mit drei Heidelberger Wissenschaftlern eintritt. Auf dem Podium sitzen dann die Hirnforscherin Hannah Monyer, der Altersforscher Andreas Kruse und der Astrophysiker Matthias Bartelmann - allesamt Koryphäen ihrer Disziplinen.

Das DAI will damit an die Reihe "Wissenschaft - die neue Religion?" vor zwei Jahren anknüpfen, deren Kernthese lautete, dass die Wissenschaft nach und nach die Rolle der Religion als Sinnstifter einnimmt.

"Der Dalai Lama setzt sich schon immer intensiv mit der Wissenschaft auseinander", sagt DAI-Chef Köllhofer. Deshalb sei er der perfekte Gast, um dieses Thema weiter zu vertiefen.

Köllhofer, der das Gespräch moderiert, hat hohe Erwartungen an diesen Morgen: "Wir werden eine Anregung bekommen zu der großen Frage, wer eigentlich den Stoff liefert, der die Menschen in dieser hochindividualisierten Zeit noch zusammenhält." Gerade der prominente Buddhist könne wichtige Anstöße für eine Synthese des Analytisch-Wissenschaftlichen und des Religiös-Sinnstiftenden geben.

Hintergrund Der Titel, der Mann, die Macht Der Titel "Dalai Lama": Frei aus dem Tibetischen übersetzt bedeutet Dalai Lama "Ozean der Weisheit". Es ist der Titel des bekanntesten Meisters innerhalb der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus. Der Titel wurde erstmals 1578 als Ehrentitel vom mongolischen Fürsten Altan Khan an seinen spirituellen Lehrer Sönam Gyatsho [+] Lesen Sie mehr Der Titel, der Mann, die Macht Der Titel "Dalai Lama": Frei aus dem Tibetischen übersetzt bedeutet Dalai Lama "Ozean der Weisheit". Es ist der Titel des bekanntesten Meisters innerhalb der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus. Der Titel wurde erstmals 1578 als Ehrentitel vom mongolischen Fürsten Altan Khan an seinen spirituellen Lehrer Sönam Gyatsho verliehen. Tibetische Buddhisten verstehen den Dalai Lama als Erleuchteten, der aus dem Kreislauf der Wiedergeburt aus- und ins Nirwana hätten eintreten können, aber ganz bewusst wieder die menschliche Existenz gewählt hat. Denn: Er will aus Mitgefühl auch allen anderen helfen, sich aus dem endlosen Kreislauf der Reinkarnation zu befreien. Seit 1642, als der westmongolische Fürst Gushri Khan den Dalai Lama zur obersten Autorität Tibets erklärte, übt dieser auch politisch-staatliche Macht aus. Der aktuell "amtierende" Dalai Lama: Der 14. Dalai Lama wurde am 6. Juli 1935 unter dem Namen Lhamo Döndrub als Sohn einer Bauernfamilie in einem kleinen osttibetischen Dorf geboren. Er war noch keine zwei Jahre alt, da "erkannten" ihn vier Mönche als Wiedergeburt des 1933 verstorbenen 13. Dalai Lama. Etwaige Zweifel konnte das Kleinkind ausräumen, indem es diverse Gegenstände aus dem Besitz seines "Vorgängers" wiedererkannte - und als sein Eigentum an sich nahm. Mit vier Jahren wurde der Junge - mit dem Mönchsnamen Tenzin Gyatso - als 14. Dalai Lama inthronisiert. Im November 1950 wurde dem 15-Jährigen die weltliche Herrschaft über Tibet übertragen. Tibet, China und der Dalai Lama: Wenige Wochen vor der Inthronisierung des 14. Dalai Lama rückten 50.000 chinesische Soldaten in Tibet ein und besetzten das Land. Nach einem von den Chinesen brutal niedergeschlagenen Volksaufstand in der tibetischen Hauptstadt Lhasa im Jahr 1959 musste der 23-jährige Dalai Lama nach Indien fliehen. Seitdem hat er seine Heimat nie wieder betreten. Bedeutung des heutigen Dalai Lama: Der mittlerweile 82-Jährige ist insbesondere in der westlichen Welt als moralische Autorität anerkannt und genießt einen Ruf als Botschafter des Friedens. Er bezieht politisch Stellung und sucht das Gespräch mit den Regierungschefs der Welt. Für seine Bemühungen, mit friedlichen Mitteln auf die Lage in seinem Heimatland Tibet aufmerksam zu machen, wurde ihm 1989 der Friedensnobelpreis verliehen. 2011 trat er als politisches Oberhaupt der Exiltibeter zurück - und brach dadurch mit der jahrhundertealten Tradition, dass der Dalai Lama auch die politische Führung hat. An seiner Stelle wurde ein Jurist zum Ministerpräsidenten gewählt. (rie)

Im Anschluss an das auf Englisch geführte Gespräch ist noch eine halbe Stunde Zeit für Zuschauerfragen. Diese müssen allerdings schon vorab per E-Mail an dalailama@dai-heidelberg.de geschickt werden. Welche Fragen tatsächlich zum Zuge kommen, wird ausgelost.

Elf Wochen vor der Veranstaltung ist das DAI in der Detailplanung. So machen sich die Mitarbeiter etwa Gedanken über das Bühnenbild. Bekommt der Dalai Lama eine Art Thron?

"Wir haben einen tollen Sessel bei uns in der Bibliothek, der eigentlich ganz gut passt", verrät Köllhofer. Vielleicht kaufe man aber auch ein ganz neues Set an Sitzgelegenheiten - für alle vier Diskutanten die gleichen.

Der Dalai Lama kommt auch deshalb nach Heidelberg, weil es perfekt in sein schon lange geplantes Reiseprogramm im September passt. Seine Vortragstour führt ihn durch die Niederlande, die Schweiz - und am 19. September auch nach Darmstadt. Diese Auftritte, die ebenfalls alle am Vormittag liegen, sind längst ausverkauft.