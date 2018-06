In der Bremer Außenstelle des Bamf sollen zwischen 2013 und 2016 mehr als 1200 Menschen ohne rechtliche Grundlage Asyl erhalten haben. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Berlin/Heidelberg. Der Innenausschuss des Deutschen Bundestages soll am kommenden Freitag in einer weiteren Sondersitzung den Chef des Personalrates des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Rudolf Scheinost, als Zeugen laden und befragen. Beantragt hatte das die Bundestagsfraktion der Grünen am Dienstag.

Seitens der Union wurde dieser Schritt bestätigt. „Wir wollen uns ein umfassendes Bild über die Abläufe in Bremen machen und uns aus erster Hand informieren. Zu diesem Zweck wollen wir neben verschiedenen Präsidenten des BAMF nun auch den langjährigen Personalratschef befragen“, erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

Unionsfraktionsvizechef Stephan Harbarth (CDU) kündigte an, der Korruptionsverdacht in der Bremer Außenstelle des BAMF müsse jetzt gründlich und lückenlos aufgeklärt werden. „Es gibt keinen Grund, etwas zu vertuschen. Wir gehen mit maximaler Transparenz vor“, sagte er. Deshalb wolle man auch den Personalrat des BAMF die Möglichkeit geben, seine Sicht der Dinge im Ausschuss darzulegen.