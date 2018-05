Heidelberg. (RNZ/rl) Marie bleibt in Heidelberg weiterhin auf Platz 1 der beliebstesten Mädchenvornamen, gefolgt von Sophie und Maria. Paul ist nach einem kurzen "Abstieg" auf Platz 2 im Jahr 2016 wieder an der Tabellenspitze. 2016 war Alexander der meistgewählte Name, der 2017 auf Platz 6 zurückfiel.

Das Standesamt der Stadt Heidelberg veröffentlicht jährlich die Hitliste der beliebtesten Namen für den Nachwuchs, der in Heidelberg auf die Welt kam – in Klammern jeweils die Anzahl der Kinder mit diesem Namen.

Mädchen:

Platz 1: Marie (114 Mädchen)

Platz 2: Sophie (77 Mädchen)

Platz 3: Maria (65 Mädchen)

Platz 4: Sophia (61 Mädchen)

Platz 5: Emma/Emilia (jeweils 56 Mädchen)

Platz 6: Charlotte (51 Mädchen)

Platz 7: Mia (41 Mädchen)

Platz 8: Mila (39 Mädchen)

Platz 9: Clara (32 Mädchen)

Platz 10: Elisabeth (29 Mädchen)

Jungen:

Platz 1: Paul (60 Jungen)

Platz 2: Elias (57 Jungen)

Platz 3: David (52 Jungen)

Platz 4: Ben (50 Jungen)

Platz 5: Leon (44 Jungen)

Platz 6: Alexander/Noah (jeweils 43 Jungen)

Platz 7: Felix (42 Jungen)

Platz 8: Jonas (37 Jungen)

Platz 9: Maximilian (36 Jungen)

Platz 10: Lukas (34 Jungen)

Insgesamt kamen 2017 in Heidelberg 5688 Kinder (2931 Jungen und 2757 Mädchen) zur Welt, wie das Standesamt meldete. Ein leichter Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr, als 5511 Kinder in Heidelberg zur Welt kamen.

Der Großteil der 2017 in Heidelberg Geborenen hat einen Vornamen (2773). 2573 Kinder haben zwei Vornamen, 306 Kinder haben drei Vornamen und 25 haben mehr als drei Vornamen.