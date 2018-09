Von Arndt Krödel

Müsste man bei Facebook & Co. anstatt von sozialen Medien eigentlich von "asozialen" Medien sprechen? Denn gar nicht selten vergreift sich so mancher Internetnutzer bei Diskussionen im Netz gründlich im Ton: Persönliche Diffamierungen und Hassreden sind schnell zur Hand und können im Extremfall in einem "Shitstorm" gipfeln. Immer mehr Politiker in Deutschland bekommen Hass-Mails oder Morddrohungen. Die Menschen würden "maßlos", beklagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verrohung der Umgangsformen im Internet kürzlich in einem Interview. Eine öffentliche Podiumsdiskussion in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften wollte der Sache nachgehen unter dem Thema: "Verrohung der Sprache: Verlieren wir unsere Empathie?"

Den Rahmen dazu lieferte die Fachtagung "Sprache und Empathie", die vom an der Universität Heidelberg angesiedelten Forschungsnetzwerk "Sprache und Wissen" veranstaltet wurde, einem Zusammenschluss von überwiegend linguistisch arbeitenden Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland. Das Projekt wird von dem Heidelberger Germanisten Prof. Ekkehard Felder koordiniert. Er übernahm auch die Rolle des Moderators. Nach Felders Worten vermittelt die mediale Berichterstattung das Gefühl, dass Gesellschaft und Sprache verrohen - allerdings vor dem Hintergrund, dass die "Kulturverfallsklage" schon seit Menschengedenken geführt werde.

Von einer "Gesellschaft der Angst" sprach die Soziologin Prof. Elisabeth Tuider (Kassel) als einer der Diagnosen, die ihre Wissenschaft derzeit stelle. Es herrschten "größere Unsicherheiten" etwa im Hinblick auf die Stabilität von Arbeit oder Ehe, ein "schwankender Boden", was Angst erzeuge. Ein Mechanismus des Angstschürens sei zu beobachten, der ausdrücklich von politischen und anderen Akteuren bedient werde. Aus sprachlich-kommunikativer Sicht, so die Sprachwissenschaftlerin Prof. Nina Janich (Darmstadt), seien es die Sprecher, nicht die Sprache, die verrohten: "Was sich ändert, sind die medialen Möglichkeiten, miteinander zu sprechen." Janich gehört der Jury an, die regelmäßig aus Vorschlägen der Bevölkerung das "Unwort des Jahres" auswählt. In den letzten Jahren hätte hier die Migrations- und Flüchtlingsthematik eindeutig dominiert. Aber: "Nicht die Wörter sind böse", meinte die Wissenschaftlerin. "Wir alle sind verantwortlich dafür, wie die Sprache und unsere Kommunikation läuft - vor allem diejenigen, die öffentlich sprechen."

Fördern die neuen Kommunikationsmöglichkeiten etwas zutage, was vorher sozusagen "im Tresor des Unbewussten" schlummerte? Das wollte Moderator Felder von den Podiumsteilnehmerinnen wissen. Für die Sprachwissenschaftlerin Prof. Konstanze Marx (Mannheim) ist klar, dass im Netz Hemmschwellen überschritten und Grenzen ausgeweitet wurden. Mobbing zum Beispiel aber gab es nach ihren Worten schon immer, das Cyber-Mobbing sei eine Verlagerung von solchen Prozessen. Verändern die neuen Medien das Sozialverhalten? Die Soziologin Tuider spricht von einer "Entpersonalisierung", die über das Medium des Internets stattfinde: "Ich habe kein Gegenüber mehr."

Diesen Befund wollten die beiden Sprachwissenschaftlerinnen nicht teilen, weil sie den Begriff Entpersonalisierung anders verstehen. "Hate Speech richtet sich immer wieder gegen Einzelpersonen", meinte Janisch, und Marx wies darauf hin, dass es zum Beispiel bei der Facebook-Kommunikation einen großen Bereich von Menschen gibt, die sich privat schon kennen: "Da werden Beziehungen intensiviert." Es gehe nicht um eine generelle Verteufelung der sozialen Medien, schob Tuider nach.

Darf man im Netz überhaupt noch sagen, was man denkt? Was ist erlaubt und was nicht? Als eine der Grenzen definierte Nina Janisch die Unantastbarkeit der Würde des Menschen. Auch alle Vergleiche mit dem "Dritten Reich" seien absolute Tabus. Aus Hate Speech-Diskursen, so die Erfahrung von Konstanze Marx, gebe es Beispiele von Vergewaltigungs- und Morddrohungen. Diese dienten nicht dazu, eine Meinung zu äußern: "Die Degradierung von Menschen ist die Grenze." Tuider sieht einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess dessen, was erlaubt ist. Sie beobachte das Phänomen der "toxischen Narration" (etwa: gifthaltige Erzählung) im Netz, wiederkehrende Wörter wie "Asylantenflut" oder "Flüchtlingswelle", die gesellschaftliche Entwicklungen mit Naturkatastrophen und Untergangsszenarien assoziierten. Was wirklich auffällig im Netz ist, formulierte Konstanze Marx: "Es gibt Adressaten, die der Hate Speech besonders ausgeliefert sind - und das sind die Frauen."