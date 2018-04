Heidelberg. (tt) Als Herbert Kowa und Manfred Hörrle 1961 beschlossen, Beatmusiker zu werden, hätte wohl niemand gedacht, dass ihre Band bis heute Bestand haben würde. Die "Heidelberg Starfighters" entstanden damals, weil es keine Angebote für Jugendliche gab - Kowa und Hörrle schafften sich ihre Alternative einfach selbst. Ihre Geschichte erzählen sie nun in einem Buch von Wolf Dieter Straub, das im Herbst erscheinen soll und das sich um die Beatszene der Region dreht.

"Ich bin zeit meines Lebens an Musik interessiert und mache auch selbst Musik. Die Beatmusik hat mich schon früh gefesselt und mein Leben über begleitet", berichtet Straub, der selbst in drei Bands spielt. Deshalb wolle er mit seinem Buch versuchen, den Geist dieser tollen Zeit am Leben zu halten. "Es wäre schade, wenn das verloren gehen würde", so Straub. Seit ein paar Jahren trägt er für das Buch die Informationen zu den mehr als 100 Bands zusammen, die zwischen Ende der 1950er und Anfang der 1970er Jahre in der Rhein-Neckar-Region aktiv waren oder sind.

"Da ich selbst Musik mache, hatte ich zahlreiche Kontakte, die ich für das Projekt ansprechen konnte", berichtet Straub. So sind schon rund 170 bis 180 Seiten zusammengekommen, auf denen der Wieslocher rund 60 Bands vorstellt - von den "Heidelberg Starfighters" über "Joy and the Hit Kids" - die Band von Joy Fleming - und "Six Tornados" bis hin zu "Nine Days Wonder" und den "Lightnings".

Nun sucht Straub für das Buch, das vom Heidelberger Stadtarchiv herausgegeben wird, noch Plakate, Fotos von Konzerten, Eintrittskarten, Schallplatten und Geschichten zu den Rock ’n’ Roll- und Beatbands der Region. Der Kontakt zum Stadtarchiv kam eher durch Zufall: "Ich habe dort nach Bildern gesucht", berichtet der Autor, der sein Werk anschließend Archivleiter Peter Blum vorstellte und bei ihm einen Nerv traf. Zwar hat das Buch bislang noch keinen Titel - der ursprünglich geplante ist bereits durch ein ähnliches Werk über die Beatszene in Berlin belegt - doch es soll im Oktober erscheinen.

Info: Wer noch Material für das "Beatbook" hat, kann sich beim Stadtarchiv unter der Telefonnummer 06221 / 5819100 oder per E-Mail an stadtarchiv@ heidelberg.de melden.