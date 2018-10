Heidelberg. (hö) Der erste Tag der Baustelle in Handschuhsheim begann mit Staus - zumindest beim Verkehr stadtauswärts, der eine Umleitung durch die Steubenstraße in Richtung Tiefburg nehmen musste. An der Einmündung zum Hans-Thoma-Platz ließ die Ampel nicht genügend Autos zur B3 durch, zeitweise war der Rückstau einige Hundert Meter lang, wie Anwohner der RNZ berichteten.

Stadtverwaltung und Verkehrspolizei war allerdings davon nichts bekannt. Als ein städtischer Mitarbeiter am gestrigen Montagmorgen vor Ort war, fiel ihm nichts Ungewöhnliches auf, am Nachmittag dann wollte er sich ein Bild von der "Rush Hour" stadtauswärts machen. Gegebenenfalls wird dann die Ampelschaltung nachgesteuert, so eine Stadtsprecherin.