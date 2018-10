Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. "Ich glaube, ich muss nachher noch mal zum Bauhof fahren und noch mehr Erlen holen", sagt der junge Mann vom Forst. Es ist Samstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, die große Baumpflanzaktion im Siebenmühlental in Handschuhsheim hat gerade begonnen. Allerdings später als erwartet. Das liegt daran, dass die erste Wandergruppe nicht wie vorgesehen um 12.30 Uhr, sondern erst gegen 13 Uhr startet und der Weg nach oben für Eltern mit Kleinkindern oder den Kinderwagen schiebend dann doch gut eine Stunde dauert. Dafür sind dann ruckzuck die ersten zehn von tausend Bäumchen gepflanzt. Rund 500 haben die Forstarbeiter für die Pflanzaktion bereitgehalten: außer Schwarzerlen auch Lärchen und Bergahorn.

1000 neue Bäumchen. Foto: Kaz

Das war der Anlass für das "Waldfest" mit Wanderung, Baumpflanzung und Aktionen auf dem Spielplatz am Turnerbrunnen: Seit einigen Monaten darf sich Heidelberg "Waldhauptstadt" nennen, bekam also ein Zertifikat dafür, dass die große Waldfläche nicht nur von wirtschaftlichem Nutzen ist, sondern auch einen hohen Erholungswert hat. Die 1000 Bäumchen waren übrigens so etwas wie die Prämie zum Zertifikat. Um sie samt organisch verpacktem erdumhüllten Wurzelballen zu pflanzen, liegen genügend Spaten bereit. Doch niemand muss ein allzu tiefes Loch graben.

"Das hab ich mir jetzt schwerer vorgestellt", sagt ein Vater, der zusammen mit seinem siebenjährigen Töchterchen einen Bergahorn pflanzt. Zum Vergleich: Obstbäume in die Erde zu bringen, ist mit mehr Aufwand verbunden. Da braucht es ordentlich Aushub, die Setzlinge erhalten eine Stütze und werden großzügig angegossen. Im Wald ist das anders. Da ist jeder Baum ein Einzelkämpfer und muss sozusagen alleine durchkommen. Jana Ohlmeier aus Heidelberg ist wiederum die Allererste, die die Pflanzaktion erfolgreich abschließt.

Hier die von Kindern bemalten Blätter, die an der nüchternen Brücke über den Mühlbach befestigt wurden. Fotos: Kaz

Von Kinderhand bunt bemalte Blätter aus Holz: Damit wird an dem Tag die Brücke über den Mühlbach geschmückt. Für die kastenförmige, schmucklose Brücke musste vor einigen Jahren eine sanft geschwungene "rustikale" aus Stämmen weichen, die wunderbar in die Landschaft passte. Sicherheitsbestimmungen und der Erhalt von Zuschüssen waren Grund für den Abriss. Nun könnte der Neubau zumindest durch Handgemaltes ein bisschen Charme bekommen. Die "Malerwerkstatt" ist vor Ort eingerichtet. Derweil stehen unten auf dem Spielplatz "Waldtänze", aber auch "Waldlieder" auf dem Programm, können sich Kinder in "Waldwesen" verwandeln oder unter fachkundiger Anleitung von Personal aus den Waldkindergärten der Stadt aus Naturmaterialien einfach etwas Schönes basteln. Der Abteilungsleiter Forst im Landschafts- und Forstamt, Florian Haensel, erklärt zum Auftakt ein bisschen was zur "Waldhauptstadt".

Damit nochmals zu den Bäumchen: Diese sollen eine Fläche neu beleben, die im heißen Sommer unter dem Borkenkäfer zu leiden hatte. Bei den Waldführungen sind auch Förster aus benachbarten Revieren im Einsatz, so wie Bruno Gabel, der viele Fragen beantwortet. Die wichtigsten Bäume am Aussehen der Rinde zu unterscheiden: Das kann das Publikum bei Andreas Ullmann, Revierförster in Handschuhsheim, lernen. Das Waldfest, für das sogar ein Barfußpfad aufgebaut ist, erweist sich als rundum spannend - und auch für Verpflegung durch die Heidelberger Dienste ist gesorgt. "Sehr schöne Sache" findet eine Besucherin, die eher zufällig dazu gestoßen ist, weil sie samstags gern mit einer Freundin wandern geht. Am "Pflanzen-Memory" auf dem Spielplatz haben die beiden besonders viel Spaß.