Bis Wieblingen führen vier Gleise von Mannheim in Richtung Heidelberg. Nur die letzten drei Kilometer bis zum Hauptbahnhof sind zweigleisig. Das möchte die Bahn in den nächsten Jahren ändern. Foto: Philipp Rothe

Von Katharina Kausche

Heidelberg. Bahn statt Auto. Das soll für immer mehr Menschen gelten. Das Problem: Viele Strecken sind an der Belastungsgrenze, und ein Ausbau ist dringend nötig. Ende 2016 haben Bundestag und Bundesrat deshalb den Bundesverkehrswegeplan 2030 verabschiedet. Der sieht Arbeiten rund um den Knotenpunkt Mannheim vor, was dann teilweise auch Heidelberg betrifft. Von Wieblingen bis zum Heidelberger Hauptbahnhof soll die Strecke auf vier Gleise ausgebaut werden.

Mit einer Informationsveranstaltung wollte die Deutsche Bahn (DB) am Montag alle Interessierten und besonders die Anwohner möglichst früh in die Planung mit einbeziehen. Im Bürgerhaus in der Bahnstadt gaben Projektleiter Dr. Stefan Geweke und Projektingenieur Marius Popp von der Deutschen Bahn Netz AG sowie der Amtsleiter des Verkehrsmanagements der Stadt Heidelberg, Alexander Thewalt, einen Überblick über die alte und neue Planung.

Der Ausbau des Netzes sei dringend nötig, so Geweke. "Die Strecken sind voll, und es wird noch schlimmer." Der Engpass um den Wieblinger Bahnhof müsse jetzt beseitigt werden, um mehr Züge einsetzen und die Lage entspannen zu können. Dabei gehe es vor allem um den Personennahverkehr. Ein Ausbau des Güterzugnetzes sei vorerst nicht geplant.

Aktuell steht die Deutsche Bahn am Anfang des Projekts. Das bedeutet, dass im November als nächster Schritt der Boden untersucht und die Strecke vermessen werden. Der Bau startet vermutlich erst in einigen Jahren und verteilt sich auf verschiedene Streckenabschnitte.

Für die Anwohner des Asternwegs, der direkt neben dem Bahnhof liegt, hören sich die Informationen zu schwammig an. "Dass da etwas getan werden muss, ist uns klar", sagt Thomas Cieslok. "Wir möchten aber vor allem wissen: Wann kommt die Lärmschutzwand?" Der Lärm sei unerträglich, und die Deutsche Bahn habe bisher nicht auf die Beschwerden und Wünsche der Anwohner reagiert. Michael Berges, der ebenfalls in der Nähe des Bahnhofs lebt, spricht von einer dauerhaften Belastung von über 50 Dezibel: "Und das Tag und Nacht, weil die Klimaanlagen die abgestellten S-Bahnen runterkühlen." 50 Dezibel entsprechen ungefähr einem Gespräch in normaler Zimmerlautstärke.

Stefan Geweke muss sie vorerst vertrösten: "In so einer frühen Phase der Planung haben wir das noch nicht festgelegt." Alexander Thewalt fügt hinzu, dass solche konkreten Fragen nicht das primäre Ziel der Veranstaltung seien. "Aber wir werden diese Aspekte auf jeden Fall mit in die weitere Planung einfließen lassen", versichert er. Danach folgt ein hitziger Wortbeitrag nach dem anderen.

Ein Anwohner kündigt an, gegebenenfalls vor Gericht zu ziehen, wenn sich die Deutsche Bahn nicht um das Lärmproblem kümmere. "Ich fühle mich weder von Ihnen noch vom Rest der Bahn ernstgenommen", sagt er. "Wenn die Sprache des Gerichts die einzige ist, die Sie verstehen, dann ist das halt so."

Projektleiter Geweke versichert daraufhin den Anwesenden: "Wir kommen wieder, und dann können wir Ihnen Genaueres sagen." Das letzte Wort hat eine Anwohnerin, die Geweke, Thewalt und Popp zu sich nach Hause einlädt: "Wir haben ein Gästezimmer, in dem Sie sich selbst mal ein Bild von der Lärmbelastung machen können."