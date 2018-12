Heidelberg. (rie) Über hundert Jahre Heidelberger Restaurant-Geschichte sind endgültig zu Ende: Aktuell wird am Rande der Bahnstadt das Gebäude der "Friedensglocke" abgerissen. Am Montag standen von dem einst stolzen Gebäude fast nur noch die Grundmauern. Noch bis Anfang 2018 empfing die "Friedensglocke" ihre Gäste - doch nun muss das Traditionshaus am Rande der Bahnstadt dem neuen Kongresszentrum weichen.

Schon 1917 stand das Restaurant als "Friedensglocke" im Adressbuch, der erste Wirt war Georg Klenk. Die Namensgebung war damals durchaus bemerkenswert - mitten im Ersten Weltkrieg, als die Kriegsbegeisterung allmählich einer großen Sehnsucht nach Frieden wich. 1976 übernahm Hannelore Büttner die Gaststätte - und führte sie leidenschaftlich und erfolgreich.

Gerade im Sommer lockte der idyllische Biergarten viele Gäste an. Am Montag erinnerte das Eingangsschild noch daran - aber auch dieses wird jetzt weichen müssen.