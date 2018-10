Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Eine schlafende Schönheit ist das kleine Backsteinhaus nicht. Der erst kürzlich wieder zum Vorschein gekommene Bau im Hinterhof des Hauses Nummer 16 in der Friedrich-Ebert-Anlage hat RNZ-Leser Dieter Jung zum Grübeln gebracht: "Jedwede Funktion dieses Baus bleiben mir unerklärlich", schrieb er und heftete einen Schnappschuss an. Im Hinblick auf die Serie aus dem Buch "Heidelberger Geheimnisse" meinte Jung: "Hier ist noch ein Geheimnis, das geknackt werden muss." Die RNZ hat herausgefunden, was es mit dem Bau auf sich hat.

Wahrscheinlich ist das Haus so alt wie das Anwesen, das den Blick darauf verdeckt, mutmaßt Helge Lehmann. Er ist seit März letzten Jahres Eigentümer der Immobilie und hat den verwilderten Garten freilegen lassen. Zum Vorschein kam das skurrile Häuschen. "Wir wussten schon, dass da etwas war", erklärt Lehmann. Dass es sich um ein ehemals bewohntes Haus handelte, hatte auch sein ältester Mieter nicht gewusst, der sich lange um den Garten kümmerte.

"Zumindest bis nach der Erfindung der Raufasertapete hat man hier noch gewohnt", sagt Lehmann und streicht über einen Rest des Wandbelags. Noch bevor er das Haus sicher betreten konnte, musste die verfallene Zwischendecke entfernt werden. Der Blick bis ins Obergeschoss zeigt mit Graffiti beschmierte Wände: Wer auch immer sich Zutritt zu dem Häuschen verschaffte, war Fan der Ramones, der Beatles - und der Thrash-Metal-Band Slayer. Auf der anderen Seite sind Aphorismen an die Wand gesprüht. Die fein säuberlich nebeneinander geklebten Seiten - wohl aus einem "Lustigen Taschenbuch", stammen wahrscheinlich nicht von den jungen Leuten, die das Haus aufsuchten.

Ganz sicher ist allerdings, dass Mitte der Fünfzigerjahre Menschen in dem Haus lebten. In dem Backsteinbau sind Stromkabel verlegt, auch ein kleines Badezimmer mit Toilette ist vorhanden. Die kam allerdings erst später ins Haus, denn amtliche Schriftwechsel belegen, dass die Stadt sich deshalb bereits mit den Bewohnern auseinandersetzen musste.

"Das kleine Gartenhaus des Anwesens Friedrich-Ebert-Anlage 14 wird von drei erwachsenen Personen und zwei Kindern bewohnt", heißt es im Schreiben vom Tiefbau- an das Bauaufsichtsamt. Früher muss das Grundstück oben wohl noch zum Nachbarhaus gehört haben, erklärt sich Lehmann die andere Hausnummer. Weiter heißt es im Schreiben: "Das Gartenhaus hat keine Wasserversorgung und keine Abortanlage." Und später: "Zwei Eimer auf dem Vorplatz dienen nachts zur Verrichtung der Notdurft. Am Tage gehen die Bewohner auf den Abort des Hauses Friedrich-Ebert-Anlage 14. Bei dem Gartenhaus herrscht ein intensiver Uringeruch." Darüber hatte sich der Eigentümer des Anwesens Nummer 18, ein Medizinalrat, am 2. Juni 1956, beschwert. Sogar Abfall hätten die Bewohner hinübergeworfen und ihr "Abwasser" bei ihm im Garten entsorgt.

Was nun mit dem kleinen Häuschen passieren soll, weiß Lehmann noch nicht. Es einfach abzureißen - dazu ist es ihm zu schade. Deshalb will er sich erst einmal um die Löcher im Dach kümmern und sich dann überlegen, was mit dem skurrilen Häuschen mitten in Heidelberg geschehen soll.