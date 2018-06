Heidelberg. (hö) Erst hieß es, die Bundesstraße B37 an der Stadthalle werde um 17 Uhr wieder freigegeben. Doch dann wurden am Dienstagabend schon kurz nach 16 Uhr die Absperrungen weggeräumt, und der Verkehr konnte in beide Richtungen fließen. Damit enden fast vier Wochen Baustelle, die für lange Staus gerade am Bismarckplatz und am Bergheimer Neckarufer gesorgt hatten.

Doch die große Entspannung ist nicht angesagt: Wegen der Kanalsanierung im Leimener Stadtteil Lingental suchen sich viele Autofahrer seit Montag ihre Umleitung übers Neckartal oder die Friedrich-Ebert-Anlage.