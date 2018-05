Von Steffen Blatt

Heidelberg. Seit Montag ist die B37/Neckarstaden wegen Bauarbeiten ab dem Karlstor in Richtung Stadthalle gesperrt, der Verkehr aus dem Neckartal muss komplett durch den Schlossbergtunnel geleitet werden. Das führte am Morgen und am Nachmittag zu langen Staus.

Das Problem: Die Linksabbiege-Ampel zum Schlossbergtunnel ließ nur wenige Fahrzeuge pro Grünphase passieren. So staute sich der Verkehr bis nach Schlierbach. Die Verkehrsüberwachung der Polizei wurde gerufen, konnte aber nicht viel tun - Alternativrouten gibt es keine. Viele Autofahrer wichen gleich über das nördliche Neckarufer aus - und landeten im nächsten Stau. Denn wegen eines privaten Bauvorhabens in der Neuenheimer Landstraße ist dort ebenfalls nur eine Fahrspur frei, der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. Auch die Fußgängerampeln an der Alten Brücke und am Heidelberg College ließen den Verkehr stocken.

An der Einmündung der Unteren Neckarstraße in die Schiffgasse gab es kein Vor und Zurück mehr. ​Foto: privat

Im Zusammenhang mit dem Stau stand noch ein anderer Fall am Montag: Denn für einen Traktor mit Anhänger gab kein vor und kein Zurück: Vollgeladen mit Heuballen hat er sich am frühen Montagnachmittag in der Unteren Neckarstraße an der Einmündung in die Schiffgasse in der Altstadt festgefahren.

Das lange Gefährt musste wegen der B37-Baustelle diesen Umweg nehmen, allerdings stand ein falsch geparktes Auto im Weg. Weil der Halter nicht erreicht werden konnte, wurde es abgeschleppt. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Polizeieinsatz um 14.30 Uhr beendet.

Die Teilsperrung auf der Altstadtseite ist nötig, weil die Stadt die Ampelanlage an der B37 in Höhe der Stadthalle umbaut, um den Busverkehr zu beschleunigen. Die Ampeln werden erneuert und an den städtischen Verkehrsrechner angeschlossen. Dadurch sollen die Grünphasen besser auf den Nahverkehr abgestimmt werden. Die Arbeiten dauern laut Stadtverwaltung voraussichtlich bis zum 18. Mai. Nach Pfingsten wird es dann noch enger: Dann wird die Fahrbahn zwischen Stadthalle und Marstallstraße erneuert, die wegen des nassen Winters in einem schlechten Zustand ist. Die B37 ist dann bis zum 1. Juni voll gesperrt.