Heidelberg. (rnz/mare) Die Stadt Heidelberg arbeitet ab Montag, 7. Mai, an der Signalanlage auf der Bundesstraße B37/Neckarstaden in Höhe der Stadthalle, um den Busverkehr zu beschleunigen. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die Fahrbahn zwischen Stadthalle und Marstallstraße erneuert. Dies hat Auswirkungen auf den Busverkehr der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Die Linien 31, 32, 35 sowie die Moonliner 2 und 4 werden umgeleitet, wie die RNV mitteilt.

Das Wichtigste im Überblick: Es gibt zwei Umleitungsphasen:

7. Mai bis 2. Juni: Haltestelle Kongresshaus außer Betrieb.

22. Mai bis 2. Juni: Linien 31, 32, 35, M2, M4 können Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße und St. Vincentius-Krankenhaus nicht anfahren; für Linie 35 entfällt zudem Haltestelle Neckarmünzplatz.

Phase 1: 7. Mai bis 21. Mai

Die Linien 31 und 32 werden in Fahrtrichtung Universitätsplatz die Haltestelle Kongresshaus nicht bedienen.

Bei Linie 35 in Fahrtrichtung Neckargemünd entfällt die Haltestelle Kongresshaus.

In Fahrtrichtung Wieblingen werden die Busse der Linie 35 zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Altstadt und Bismarckplatz über den Schlossbergtunnel und die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. Sie bedienen dabei die Ersatzhaltestelle Herrenmühle sowie die Haltestellen Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz. Ab Bismarckplatz geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Kongresshaus und St. Vincentius-Krankenhaus werden nicht bedient.

Beim Moonliner 4 in Fahrtrichtung Schlierbach/Ziegelhausen entfällt die Haltestelle Kongresshaus.

In Fahrtrichtung Bismarckplatz wird die Linie M4 ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt über den Schlossbergtunnel und die Friedrich-Ebert-Anlage umgeleitet. Sie bedienen dabei die Ersatzhaltestelle Herrenmühle sowie die Haltestellen Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz. Die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Kongresshaus und St. Vincentius-Krankenhaus können nicht bedient werden.

Phase 2: 22. Mai bis 2. Juni

In Fahrtrichtung Universitätsplatz die Busse der Linien 31 und 32 zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Marstallstraße umgeleitet. Sie bedienen dabei die Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche und Alte Brücke. Ab Marstallstraße geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen St. Vincentius-Krankenhaus und Kongresshaus entfallen.

In Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum wird die Linie 35 zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und S-Bahnhof Altstadt über die Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche umgeleitet. Ab S-Bahnhof Altstadt geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

In Gegenrichtung werden die Busse ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt über die Ersatzhaltestelle Herrenmühle sowie die Haltestellen Peterskirche, Friedrich-Ebert-Platz und Gaisbergstraße umgeleitet. Ab der Haltestelle Bismarckplatz fahren die Busse auf regulärer Strecke weiter nach Wieblingen.

Die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Kongresshaus und St. Vincentius-Krankenhaus entfallen in beiden Richtungen.

In Fahrtrichtung Universitätsplatz werden die Nachtbusse der Linie Moonliner 2 zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Marstallstraße umgeleitet. Sie bedienen dabei die Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche und Alte Brücke. Ab Marstallstraße geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen St. Vincentius-Krankenhaus und Kongresshaus können nicht bedient werden. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

In Fahrtrichtung Ziegelhausen werden die Nachtbusse der Linie Moonliner 4 ab Bismarckplatz über die Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche umgeleitet. Ab S-Bahnhof Altstadt geht es weiter auf dem regulären Linienweg. In Fahrtrichtung Bismarckplatz wird die Linie M4 ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt über die Ersatzhaltestelle Herrenmühle sowie die Haltestellen Peterskirche und Friedrich-Ebert-Platz umgeleitet. In beiden Fahrtrichtungen entfallen die Haltestellen St. Vincentius-Krankenhaus, Kongresshaus, Marstallstraße und Alte Brücke.