Heidelberg. (hö) Eigentlich hätten die Autofahrer schon am Freitagabend freie Fahrt auf der Bundesstraße B37 gehabt - und die Dauerstaus gerade am Bismarckplatz hätten ein Ende gefunden.

Doch daraus wurde nichts, es wird wohl mindestens Dienstag werden, bis sich die Verkehrslage entspannt. Im Grunde lief es in den letzten Tagen auf der B37 so, wie es einmal der Ex-Fußballer Jürgen Wegmann so treffend formuliert hatte: "Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu."

Bereits am Dienstag hieß es, dass die Baustelle bis zum Montag dauern würde, weil man auf altes Pflaster gestoßen war, das erst mühsam abgetragen und wegtransportiert werden musste. Und dann passierte am Freitagmorgen auch noch ein Unfall, der weitreichende Folgen hatte: Eine Kehrmaschine einer Baufirma fuhr gegen einen Ampelmast auf einer Mittelinsel bei der Stadthalle.

Die Ampel wurde dabei so schwer beschädigt, dass man sie komplett austauschen muss. Außerdem lief bei der Kollision Diesel aus - deshalb muss nun auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern der frische Asphalt abgefräst werden.

Daher wird die B37 am Dienstag auch noch nicht komplett freigegeben; mit einer Baustellenampel wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Stadt verspricht aber: "Die vollständige Freigabe erfolgt schnellstmöglich."

Bis zum Dienstagvormittag bleibt der Schlossbergtunnel die Umleitungsstrecke. Und so rechnet man im Rathaus damit, dass es vor allem zum Wochenanfang rund um die Friedrich-Ebert-Anlage zu Staus kommen könnte, den am Montag startet zu allem Übel auch noch die Großbaustelle auf der L600 zwischen Leimen und Gaiberg, und so wird es im Steigerweg und in der Klingenteichstraße wohl deutlich mehr Verkehr geben.

Ein Gutes hat aber die B37-Baustelle dann doch: Wer sich die Schlossbeleuchtung anschauen will, kann dort schon vorher den ganzen Tag ungehindert flanieren.