Heidelberg. (tt) Die Überleitung von der B 3 auf die B 535 bei Rohrbach-Süd - von Wiesloch Richtung Heidelberg - ist voraussichtlich noch bis Donnerstagmittag voll gesperrt. Autofahrer aus Wiesloch werden in Richtung Rohrbach-Süd ausgeleitet und können dann über die Römerstraße in die Stadt fahren. Alternativ ist eine Umleitung für diejenigen ausgeschildert, die zur Autobahn oder nach Schwetzingen müssen: Sie führt bis zum Boxbergknoten und dann zurück in Richtung Speyerer Straße. Grund für die Arbeiten ist eine Asphaltverwerfung in der Kurve zwischen B 3 und B 535. Sie entstand bei der großen Hitze im Sommer und muss vor dem Winter beseitigt werden. Die Arbeiten, die mindestens noch den heutigen Mittwoch in Anspruch nehmen werden und sich bis Donnerstagvormittag erstrecken können, hat der Regiebetrieb Straßenunterhaltung übernommen. Schon seit dem Sommer war dort wegen der Gefahrenstelle das Tempolimit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt worden.