Von Werner Popanda

Heidelberg. Es war schon so etwas wie ein Hilfeschrei, mit dem sich jüngst ein auf dem Emmertsgrund lebender Bürger an die RNZ wandte. Er beklagte sich darüber, dass die nach ihrer Sanierung Mitte März wieder eingehängte Fußgängerbrücke zwischen der Jellinekstraße und dem Forum, sprich: der Beginn der Emmertsgrundpassage, nach wie vor nicht genutzt werden könne.

Für ihn und andere gehbehinderte Menschen, ließ er die Redaktion wissen, sei es nun sehr umständlich, zum Ärztehaus im Forum zu gelangen. Er jedenfalls müsse hierfür einen Riesenumweg in Kauf nehmen und 70 Treppenstufen überwinden, was für ihn fast unmöglich sei. Zugleich wies er darauf hin, dass es in diesem Frühjahr ja genug warme Tage gegeben habe, um die Arbeiten an der Brücke zu vollenden.

Nun hat es vielleicht im April und im Mai tatsächlich genug warme Tage gegeben. Allerdings hat es offenbar keine drei Tage am Stück gegeben, an denen es trocken war. Doch genau dies ist laut Stadtverwaltung die Voraussetzung, um die Brückensanierung abzuschließen. Verschiedene Restarbeiten sind noch notwendig. So werden aktuell zum Beispiel die Entwässerungsrinne auf der Südseite eingebaut und die nördliche Widerlagerwand instandgesetzt. Außerdem müssen noch die Entwässerungsrinne auf der Südseite eingebaut und der Gehweg mit einer rutschfesten Epoxidharzbeschichtung versehen werden.

"Hierzu sind", heißt es wörtlich in der Antwort der Stadt, "mindestens drei Tage ohne Regen erforderlich". Man gehe davon aus, dass die Restarbeiten voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen sein würden. Dann könne die Brücke wieder für Fußgänger freigegeben werden.

Im Juli vergangenen Jahres war der Zeitplan zur Brückensanierung freilich noch ein völlig anderer. Seinerzeit teilte die Stadt mit, dass der Fußgängersteg, der beim Forum Emmertsgrund über die Straße "Im Emmertsgrund" führt, nicht mehr ausreichend standsicher sei und dringend saniert werden müsse. Hierfür müsse der 120 Tonnen schwere Überbau mit einem Kran abgehoben und auf den Parkplätzen unter dem Fußgängersteg auf einer speziell dafür hergestellten Hilfsvorrichtung zwischengelagert werden. Dort würde der Überbau dann instandgesetzt, hieß es damals. Parallel dazu wurden die Auflagerkonsolen des Stegs erneuert. Anschließend werde der sanierte Überbau mit einem Kran wieder auf die Auflagerkonsolen aufgelegt. "Die Arbeiten", endete die städtische Verlautbarung, "beginnen am Montag, 24. Juli 2017 und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2017".

Im Dezember 2017 gab die Stadt dann bekannt: Im Zuge der Arbeiten sei festgestellt worden, dass der "Fußgängersteg in einem schlechteren baulichen Zustand ist als ursprünglich angenommen". Die Fertigstellung verzögere sich bis voraussichtlich Ende April 2018".