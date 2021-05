Von Anica Edinger

Heidelberg. Seit Anfang der Woche dürfen in Baden-Württemberg Arztpraxen ohne Priorisierung gegen das Coronavirus impfen. Viele Praxen können sich seither vor Terminanfragen nicht mehr retten. Auch die von Dr. Albertus Arends in Neuenheim. Seit Anfang April verimpft der medizinische Leiter des Kreisimpfzentrums (KIZ) in seiner Praxis die heiß begehrten Vakzine. Über Sinn und Unsinn der Aufhebung der Priorisierung, den noch immer eklatanten Mangel an Impfstoff und über wählerische Impflinge spricht Arends im RNZ-Interview.

Dr. Albertus Arends. Foto: pr

Die Impfpriorisierung in den Arztpraxen ist bereits aufgehoben, am 7. Juni fällt sie auch in den Impfzentren. Ist das sinnvoll, Herr Dr. Arends?

Aus unserer Sicht definitiv: Nein. Das waren rein politische, wahlkampftaktische Entscheidungen. Aus medizinischen Gesichtspunkten macht es aktuell noch überhaupt keinen Sinn, die Priorisierung aufzuheben.

Wieso nicht?

Weil schlicht noch zu viele Menschen aus besonders gefährdeten Gruppen nicht geimpft sind. In unserer Praxis beispielsweise sind wir noch immer mit den Priorisierungsgruppen 2 und 3 beschäftigt. Wir impfen derzeit immer noch Über-60-Jährige, Menschen mit schweren Vorerkrankungen, Asthmatiker, Krebserkrankte, Übergewichtige. Diese Gruppen sind vom Coronavirus besonders bedroht und müssen vorrangig geimpft werden.

Aber sollen im Juni in den Praxen und Zentren nicht Impfstoffe fließen wie Milch und Honig im Paradies?

Erst Dienstag ging eine Nachricht aus dem Sozialministerium in den Arztpraxen ein, dass auch im Juni nicht so unglaublich viel Impfstoff kommt wie angekündigt. Wir kommen wegen der geringen Impfstoff-Lieferung nicht umhin, Anfang Juni mehrfach das KIZ unter der Woche zu schließen. Die Priorisierung aufzuheben macht nur Sinn, wenn genügend Impfstoff da ist. Es wäre meines Erachtens nach sinnvoll gewesen, das vom Impffortschritt in den Regionen abhängig zu machen.

Wie viel Impfstoff haben Sie denn diese Woche in Ihrer Praxis bekommen?

mRNA-Impfstoffe, also etwa das Vakzin von Biontech/Pfizer, gab es in dieser Woche bei uns nur für Zweitimpfungen. Erstimpfungen konnten wir überhaupt keine machen.

Mussten Sie Termine absagen?

Es kam schon einmal vor, dass wir 30 Termine vergeben haben, dann aber sieben oder acht Leuten absagen mussten, weil wir donnerstags erfahren haben, dass montags weniger Impfstoff kommt als angekündigt. Für unsere medizinischen Fachangestellten ist das ein enormer Aufwand, sie sind am absoluten Limit. Täglich kommen 200 Anrufe, ich habe eine neue Kraft anstellen müssen, die nur fürs Telefon zuständig ist. Dazu kommen noch die vielen E-Mails, Hunderte sind noch unbeantwortet. Auch das ist eine Folge der Aufhebung der Priorisierung in den Arztpraxen: Jeder denkt, er hätte jetzt einen Anspruch, geimpft zu werden.

Das ist ja theoretisch auch so, oder?

Es ist so, dass Ärztinnen und Ärzte in den Praxen nun frei entscheiden dürfen, wen sie zuerst impfen – nach ärztlicher Ethik. Das heißt: In der Praxis priorisieren wir weiterhin und impfen diejenigen zuerst, die am gefährdetesten sind – und nicht die, die einen Flug nach Griechenland gebucht haben. Ich verstehe, dass man diesen Wunsch hat, geimpft wieder in den Urlaub zu gehen. Aber wir können diese Wünsche aktuell nicht erfüllen. Und dann nützt es auch nichts, gegenüber dem Praxispersonal am Telefon aggressiv zu werden.

Die Menschen werden aggressiv?

Ja. Es wird diskutiert am Telefon und viele denken, sie hätten jetzt Anspruch auf eine Impfung. Das ist aber nicht so, und das muss real dargestellt werden. Auf unserer Warteliste in der Praxis stehen aktuell über 1000 Menschen. Mit dem Impfen werden wir mindestens bis Oktober beschäftigt sein.

Man hört von manchen Praxen, dass sie schon resigniert haben – und nun nicht mehr gegen das Coronavirus impfen. Haben Sie mit diesem Gedanken auch schon geliebäugelt?

Nein. Als medizinischer Leiter des Kreisimpfzentrums in Heidelberg und Pandemiebeauftragter kommt das für mich nicht infrage. Wir machen das ja auch, um endlich wieder zur Normalität zurückkehren zu können, für die Allgemeinheit. Ich habe aber auch schon von Kollegen gehört, dass sie das Impfen in ihren Praxen eingestellt haben. Aber die Arztpraxen sind wichtig, um schnell voranzukommen. Dort wird deutlich mehr geimpft als in den Impfzentren.

Was wünschen Sie sich denn von den vielen Impfwilligen, die sich an Sie und Ihre Praxis wenden?

Dass sie Geduld haben, dass sie ruhig bleiben, nicht aggressiv werden und nicht das Personal beschimpfen, das in dieser Zeit sein Bestmögliches gibt. Auch wünsche ich mir weniger Neid und mehr Solidarität. Was ist gerecht im Leben?! Wir können nun mal nicht alle gleichzeitig impfen. Dazu ist leider immer noch zu wenig Impfstoff da. Aber wir sind über das Impfen auf einem guten Weg, zeitnah wieder zur Normalität zurückzukehren.

Einer Ihrer Kollegen veranstaltete kürzlich eine Massenimpfaktion mit dem Vakzin von Astra-Zeneca. Davon scheint es ja genug zu geben ...

Ja, Astra-Zeneca gibt es. Aber es ist extrem schwer, es an den Mann und die Frau zu bringen. Die Ständige Impfkommission (kurz Stiko, Anm. d. Red.) hat das Vakzin nur für Menschen über 60 empfohlen. Doch sie sind schwer dazu zu motivieren, sich mit Astra-Zeneca impfen zu lassen. Unter-60-Jährige würden sich dagegen gerne damit impfen lassen, aber ich persönlich würde es lieber den Über-60-Jährigen geben, die Stiko hat das ja nicht ohne Grund empfohlen.

Können Sie denn in Ihrer Praxis aktuell überhaupt Ihrer "normalen" Tätigkeit nachkommen?

Zu der normalen Tätigkeit kommt man fast nicht mehr. Viele Patienten beschweren sich, dass sie telefonisch nicht mehr durchkommen. Die Patientenversorgung hat sich durch die Impfaktion verschlechtert. Das muss man sagen. Deshalb freuen wir uns, wenn wir hoffentlich bald wieder auch in der Praxis ein bisschen Normalität zurückbekommen.