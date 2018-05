Salim Alafenisch und Claudia Ott in der Heidelberger Stadtbücherei. Foto: zg

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Eier legende Wesire, arabische Ostfriesenwitze und kunstvolle Kalligraphie - diese Mischung erwartete das Publikum bei der Buchpremiere des Bandes "Erste Arabische Lesestücke" in der Heidelberger Stadtbücherei. Die Neuerscheinung enthält kurze Geschichten, Anekdoten, Gedichte, Rezepte und Witze quer durch die arabische Welt. Herausgegeben wurde der Band von der Arabistin und Übersetzerin Claudia Ott, die dem breiten Publikum durch ihre Neuübertragung von "Tausendundeiner Nacht" bekannt sein dürfte, zusammen mit der Orientalistin Antje Lenora und dem Heidelberger Autor Salim Alafenisch. Letzterer hat auch einige eigene Geschichten beigesteuert.

Auffällig sind der heitere Grundton und die Unbeschwertheit der Texte. "Wir wollten dem derzeitigen tragischen bis dramatischen Chaos in der arabischen Welt etwas Fröhliches entgegensetzen", sagte Claudia Ott. Die Herausgeber verdeutlichen, dass sich die arabische Literatur aus extrem vielen Quellen speist. Sie macht Hoffnung auf eine bessere Welt. Das beweist auch die Geschichte eines Kalifen, der seine Wesire durch einen Streich dazu bringt, Eier zu legen und einen berühmten Dichter wie einen Hahn herumstolzieren zu lassen. Auch eine Anekdote über Alafenischs Vater, einen Beduinenscheich, passte ideal ins Programm. Die Beiträge wurden bewusst zweisprachig publiziert, sie richten sich gleichermaßen an arabische und deutsche Leser. Während Alafenisch in der Stadtbücherei den arabischen Part übernahm, lieferte Ott die deutsche Fassung.

Für eine besondere Atmosphäre sorgte auch die musikalische Untermalung: Gemeinsam mit Adnan Adla musizierte Ott auf traditionellen Instrumenten. Neben den Texten finden sich im Buch auch zahlreiche Kalligraphien, die während der Lesung im Großformat bewundert werden konnten. Der syrische Kalligraph Zuheir Elia verwandelte arabische Sprichwörter in kleine Kunstwerke, in denen sich die Buchstaben und Wörter nur noch erahnen lassen. Diese Kunst hat in der arabischen Kultur eine lange Tradition und ist hoch angesehen, denn die Kalligraphen "verbreiteten Gottes Wort", wie Alafenisch erklärte.

Info: Claudia Ott, Salim Alafenisch u. Antje Lenora (Hg.): "Erste arabische Lesestücke". Zweisprachig, dtv, München 2017. 192 Seiten, 11,90 Euro.