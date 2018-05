Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Regattaverband konnte gestern ein kleines Jubiläum feiern: Denn er lud zum 20. Mal zum traditionellen gemeinsamen Anrudern der beiden Rudervereine RGH und HRK ein.

Und so trafen sich 25 Boote pünktlich um 11.30 Uhr an der Alten Brücke, um gemeinsam den Neckar hinabzurudern. Schon um 10 Uhr begrüßte Michael Stittgen, Präsident des HRK, fast 100 Mitglieder auf dem Neckarvorland - bei herbstlichen Temperaturen um die 10 Grad. Bei der Gelegenheit taufte der HRK normalerweise neue Boote - wie es am 1. Mai so Tradition bei dem Verein ist.

Doch die beiden blumengeschmückten Rennzweier, die in diesem Jahr auf der Neckarwiese lagen, hatten ihre Taufe schon hinter sich. Sie wurden anlässlich der royalen Regatta von HRK-Mitglied Friedrich von Bohlen gespendet und zum Besuch des Prinzenpaares am 20. Juli 2017 auf die Namen "William" und "Kate" getauft. Als die Ruderer um 12 Uhr wieder anlegten, zeigte sich auch die Sonne - und so griffen nicht wenige zum gekühlten Freibier.