Von Daniel Bräuer und Sebastian Riemer (mit dpa)

Heidelberg. Wie bei Amokläufen in der Vergangenheit ranken sich auch beim Heidelberger Attentat falsche Behauptungen um den mutmaßlichen Schützen. "Wir haben uns in sieben Fällen wegen Fake News um den Täter an Twitter gewandt, um die Löschung von Meldungen zu veranlassen", sagte Polizeisprecher Patrick Knapp in Mannheim. Gründe waren nicht belegte Aussagen zu Identität, Herkunft, politischer Orientierung oder Impfstatus des mutmaßlichen Attentäters. Dabei waren drei unschuldige Männer ins Fadenkreuz geraten.

Geschädigten rät Knapp, ihren Fall beim Polizeirevier vor Ort anzuzeigen. Die Polizei, die selbst Facebook und Twitter bedient, habe Möglichkeiten, bei diskriminierenden oder falschen Meldungen reagieren zu können.

Noch ist der Name des Amokläufers also nicht bekannt. Fest steht: Tobias Ludloff war es nicht. "Ich bin nicht der Amokläufer von Heidelberg", sagt der 25-Jährige in einer Videobotschaft. Genau das hatte jedoch am Montag die Runde gemacht, in sozialen Netzwerken, sogar auf Türkisch und Englisch. Selbst ein Motiv wurde mitgeliefert: Ludloff nenne sich "Veganshooter" und habe aus Rache für "das Leid der Tiere" gemordet.

Tobias Ludloff wurde ​Opfer von Fakenews-Schleudern. Screenshot: RNZ

Daran stimmt nur, dass Ludloff Veganer ist. Der gebürtige Bruchsaler betreibt einen Videoblog ("Tofu-Templer") über Veganismus und Kraftsport; zuletzt hat er ein Buch über sein Leben als Asperger-Autist geschrieben. Nebenher schauspielert er – ein Foto aus seinem Instagram-Kanal, auf dem er bei einem Dreh mit Gewehr posiert, diente auf Twitter als "Beweis" für die Bluttat. Der Kanal, auf dem Ludloffs Name wohl zuerst verbreitet wurde, war am Dienstag nicht mehr erreichbar. "Ich bin schon einiges gewohnt, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt", sagt Ludloff am Montag.

> Reale Verunsicherung: Wie stark Fake News wirken können, das hat Joachim Wittbrodt erlebt. Der Dekan der Fakultät für Biowissenschaften hielt am Dienstag eine Veranstaltung für Erstsemester ab, um das Geschehen aufzuarbeiten. "Bei vielen herrschte Verwirrung und Unsicherheit, weil in sozialen Medien alle Arten von Gerüchten umgingen", berichtet er. Der Dekan stellte klar, was wirklich war. Und wie viel man eben noch nicht weiß.

> Der Fall Drachenlord: Was Ludloff passiert ist, erinnert an den Fall Rainer Winkler. Nach einem Amoklauf in Norwegen 2021 kursierte ein "Rainer Winklarson" als vermeintlicher Täter, der Name schaffte es sogar in internationale Medien. Vermutlicher Urheber der Falschbehauptung: Einer von Winklers vielen "Hatern", Anti-Fans, die ihn für seinen eigenwilligen Youtube-Kanal "Drachenlord" virtuell und real mit Spott überschütten. Schon mehrfach versammelten sie sich vor seinem Haus in Franken, es kam zu Prügeleien. Jüngst wurde Winkler wegen Körperverletzung verurteilt, die Berufung steht aus. "Ein trauriges Beispiel dafür, welche Folgen Hass und Mobbing im Internet haben", sagte die Richterin bei der Urteilsverkündung.

> Amok-Fakes: Dass schlimme Taten Falschmeldungen provozieren, ist kein neues Phänomen. Schon bei der Amokfahrt auf dem Bismarckplatz 2017 kursierten diverse "Fakten": Der Täter sei Muslim, Flüchtling, habe "Allahu Akbar" gerufen. Nichts davon stimmte. Berüchtigt sind auch die vielen vermeintlichen Schießereien in ganz München in der Nacht nach dem Massenmord im Olympiazentrum.

> Was Medien tun: Zwischen Gerücht und Fakt zu trennen, das ist für Medienredaktionen Alltagsgeschäft. Die Kernregeln lauten: Berichtetes muss nachprüfbar sein, vom Reporter selbst beobachtet worden sein oder aus zwei voneinander unabhängigen Quellen stammen. Sofern der Informantenschutz nicht dagegen spricht, geben Medien daher auch an, woher eine Information stammt. Sie prüfen, wie vertrauenswürdig die Quelle ist. Stammt eine umstrittene Äußerung tatsächlich vom vermeintlichen Urheber? Trägt ein Foto Spuren digitaler Manipulation? Passen die Umstände (Ort, Uhrzeit, Jahreszeit, Wetter) zu dem, was abgebildet sein soll?

> Instrumentalisierung: Wie schnell im digitalen Zeitalter manipulierte Inhalte kursieren, zeigt sich erneut am aktuellen Amoklauf. Auf Twitter-Profilen von Impfgegnern wurde eine angebliche Nachricht des Senders n-tv verbreitet, "gesendet" nur eineinhalb Stunden nach der Tat: Der Amokläufer sei ungeimpft gewesen. Was aussah wie unangebrachte Polemik des impftreuen Mainstream, war reine Fälschung. n-tv hatte gemeldet: "Amokläufer war wohl Student". In einem Screenshot wurde das letzte Wort per Bildbearbeitung durch "ungeimpft!", inclusive Ausrufezeichen, ersetzt. Bei genauer Betrachtung ist zu erkennen: Die Größe passt nicht genau zum Rest der Überschrift, auch die verwendete Schriftart ist nur ähnlich, aber nicht identisch. Ob der Sender wegen der Manipulation rechtliche Schritte einleiten will, ließ die RTL-Gruppe am Dienstag offen.

Update: Donnerstag, 27. Januar 2022, 10.10 Uhr