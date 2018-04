Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Kaum gab es am Samstag die ersten Eilmeldungen von der Amokfahrt in Münster, "wussten" viele Kommentatoren in den sozialen Medien sofort: Das muss ein Flüchtling gewesen sein - oder mindestens ein Ausländer. Auch der Heidelberger AfD-Stadtrat Matthias Niebel kommentierte am Abend auf Twitter: "Wer hat den Mörder ins Land gelassen?" Als längst feststand, dass der Täter Deutscher war, löschte Niebel seinen Tweet.

Nachdem im Februar 2017 ein psychisch kranker Deutscher mit seinem Auto auf den Bismarckplatz fuhr und dabei einen Mann tötete und zwei Menschen verletzte, ging es online ebenfalls sofort hoch her: Obwohl noch nichts über den Täter bekannt war, überschlugen sich viele Kommentatoren mit Hetze gegen Flüchtlinge. Selbst nachdem das Polizeipräsidium Mannheim auf Facebook und Twitter unmissverständlich klar gemacht hatte, der Tatverdächtige sei ein "Deutscher OHNE Migrationshintergrund", hörten die beleidigenden und zum Teil volksverhetzenden Kommentare nicht auf.

"Wir haben damals insgesamt über 3500 Kommentare auf Facebook, Twitter und verschiedenen Blogs ausgewertet", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Neben Lob für die Einsatzkräfte oder bekundeter Anteilnahme waren darunter auch viele böse Kommentare. Und bei zwölf Beiträgen sah die Polizei eindeutig strafbare Aussagen und zeigte die Kommentatoren an. Dabei handelte es sich um fünf Vorwürfe wegen Volksverhetzung, fünf Mal wegen Beleidigung, ein Mal wegen Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole - sowie einmal wegen einer Kombination aus Volksverhetzung, übler Nachrede und Verleumdung.

Das Ergebnis dieser Anzeigen klingt ernüchternd: Nur in einem Fall ist bekannt, dass eine Strafe ausgesprochen wurde. "Eine Person musste wegen Beleidigung 450 Euro Strafe zahlen", so Tim Haaf, Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg. Der Internetnutzer hatte einen anderen als "Arschloch" bezeichnet. Doch die meisten Anzeigen verliefen im Sande: Acht Verfahren wurden eingestellt, weil die Identität der Urheber überhaupt nicht ermittelt werden konnte.

Das ist bei Kommentaren auf Facebook und Twitter häufig ein Problem. "Zudem hatten viele Bots kommentiert, die meist aus dem Ausland gestartet werden", so Schätzle. Bots sind kleine Computerprogramme - hinter den Kommentaren stecken also keine echten Menschen.

Bei einem weiteren Tatverdächtigen stellte sich heraus, dass er den entsprechenden Kommentar gar nicht selbst geschrieben hatte - und zwei Anzeigen wurden wegen der Wohnorte der Kommentatoren an die Staatsanwaltschaften Frankfurt und Ulm abgegeben.

Ist dieses Ergebnis nicht frustrierend für die Polizei? "Nein", findet Polizeisprecher Schätzle. Auch wenn letztlich nur ein Fall in Heidelberg abgeurteilt wurde, bleibe doch die Signalwirkung. "Das zeigt doch: Auch im Internet kann man nicht einfach tun und lassen, was man will."