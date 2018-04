Von Jonas Labrenz

Heidelberg. "Bist du ein Trump-Freund?" - Fast jeden Tag hört Trey Chiu diese Frage. Häufig folgt eine Diskussion, obwohl der 25-Jährige kein Verfechter des amerikanischen Präsidenten ist. Doch der Amerikaner freut sich über die Gespräche. "Deshalb sind wir hier", pflichtet ihm Catherine Liptak bei: Über das Parlamentarische Patenschaftsprogramm des Bundestages sind die beiden nach Heidelberg gekommen und leben bei Gastfamilien in Neuenheim und Ziegelhausen. Kai Kirchner betreut Chiu und Liptak und hofft darauf, in Zukunft noch mehr Familien zu finden, die an dem Programm teilnehmen.

Wie die Amerikaner sind, ist doch klar: Sie lieben große Autos, Fast Food und wollen sich nicht von ihren Waffen trennen. Die Deutschen dagegen sind weltweit für die Lederhosen bekannt. Mit dem 1983 aufgelegten Programm sollen solche Vorurteile beseitigt und der Austausch angeregt werden. Und so diskutieren die beiden nicht nur über Trump, sondern auch über die Waffengesetze und den Erfolg der AfD bei der letzten Bundestagswahl. Mehr als 70 weitere junge Leute aus den Staaten nehmen am Austauschprogramm teil - und leben in der ganzen Bundesrepublik.

Liptak war in der achten Klasse schon einmal einen Monat in Deutschland. Dass das nicht der letzte Besuch sein sollte, war für sie klar: "Ich wusste, ich will irgendwann wieder zurück", erzählt die 23-Jährige. Nach ihrem Studium der Osteuropäischen Geschichte sah sie die Chance. Für Chiu dagegen ist alles neu. Doch nicht nur das unterscheidet die beiden. Sie wuchs in Richmond auf, einer Stadt an der Ostküste der USA, wo im Umland mehr als eine Million Menschen leben. Er wuchs in Fairbanks, der zweitgrößten Stadt Alaskas auf. Dabei wohnen dort nicht einmal 40.000 Menschen. Die Orte sind knapp 5400 Kilometer voneinander entfernt.

Trotzdem erleben die beiden Deutschland ganz ähnlich. Ob es nun der lange Augenkontakt auf der Straße ist, der sie verwundert oder die Oma, die sich über das kaputte Licht am Fahrrad beschwert: "Sie hat richtig mit mir geschimpft", lacht Liptak. Vieles, was sie in Deutschland erleben, hätten sie allerdings am liebsten auch in ihrer Heimat. Die Butterbrezeln zum Beispiel oder dass die Geschäfte am Sonntag geschlossen hätten. Aber auch einen effizienten Nahverkehr oder strengere Waffengesetze wünschen sie sich.

"Dass jemand in Fairbanks an der Tankstelle eine Waffe trägt, ist ganz normal", erklärt Chiu. Er selbst besitzt sogar eine eigene Pistole. "Wegen der Bären", so der 25-Jährige. Seine Streifzüge durch die unberührte Natur vermisst er ein wenig. Und seine Familie, von der er ein ganzes Jahr getrennt ist. "Aber wir halten Kontakt." In Heidelberg hat er genug zu tun: In der Kopfklinik macht er ein Praktikum im Pflegedienst. Liptak dagegen wollte Jura studieren und kam nun von dem Gedanken ab: "Ich habe vorher immer gelernt", so die 23-Jährige, doch von der Welt hat sie dadurch wenig mitbekommen. Sie möchte sich jetzt weiter mit Politik befassen. Ein Praktikum bei dem Bundestagsabgeordneten Karl Lamers hat ihr da interessante Einblicke geliefert.

Auch durch das Leben in den Gastfamilien haben Chiu und Liptak das Land viel besser kennengelernt: "Für mich ist das die beste Erfahrung, eine Gastfamilie zu haben - man fühlt sich schnell wohl", so Liptak und ergänzt: "Ich werde sie super vermissen."

Info: Wer ab Oktober 2018 einen US-Studenten aufnehmen möchte, wendet sich an Kai Kircher, kai. kircher@web.de. Informationen unter www.bundestag.de/ppp.