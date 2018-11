Seit Ende September hat das Vapiano in der Hauptstraße, in der Nähe vom Marktplatz, geöffnet. Um das geplante Imbiss-Angebot ist nun ein Streit entbrannt. Fotos: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Altstadt hat einen neuen Rechtsstreit. Wieder geht es um nächtlichen Lärm und Gaststätten, konkret um den geplanten Mitnahme-Schalter des erst im September eröffneten Restaurants "Vapiano" am Marktplatz. Die Fast-Food-Kette möchte, dass ihre Kunden über einen neuen Nebeneingang und einen kleinen Vorraum zur Apothekergasse hin bedient werden können. Ihre Pizza und Pasta könnten sie so direkt mit nach Hause nehmen. Kurz vor der Eröffnung der Filiale stellte "Vapiano" einen entsprechenden Bauantrag bei der Stadt.

Den Eigentümern des gegenüberliegenden Gebäudes gefällt dieses Vorhaben gar nicht. "Es besteht die realistische Gefahr, dass die überwiegend jungen Kunden in der Apothekergasse die gekauften Speisen und alkoholischen Getränke konsumieren und es dabei erwartungsgemäß zu nächtlichem Lärm kommt, der die Mieter im Wohnhaus meiner Mandanten unzumutbar in ihrer Nachtruhe stören würde", schreibt der Rechtsanwalt der "Vapiano"-Nachbarn, Lothar Kaufmann. Die Apothekergasse ist in seinen Augen so eng, dass die Bebauung wie ein Schalltrichter den Lärm um ein Vielfaches verstärke.

Die Nachbarn erhoben im Baugenehmigungsverfahren Einwände gegen den Mitnahmeschalter. Doch damit nicht genug: Kaufmann meint, dass die gesamte Nutzung der historischen Hof-Apotheke als Gaststätte rechtlich unzulässig sei. Das Baurechtsamt hätte die Nutzungsänderung von einem Kaufhaus zu einem Restaurant nicht genehmigen dürfen.

Kaufmann begründet dies mit dem bestehenden Bebauungsplan für die östliche Altstadt, demzufolge neue Gaststätten nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen genehmigt werden können. Vor allem aber dürfte das zweite Obergeschoss, wie im Fall von "Vapiano" geschehen, nicht auch noch zusätzlich von dem Restaurant betrieben werden.

"Die Stadt hat mit dieser Baugenehmigung eine sehr weitreichende Befreiung vom Bebauungsplan gewährt", ärgert sich Kaufmann. Deshalb hat er gegen die Genehmigung Widerspruch eingelegt. Gibt das Regierungspräsidium Karlsruhe der Stadt Heidelberg Recht, könnte er Klage beim Verwaltungsgericht einreichen.

"Schon jetzt gibt es Beschwerden der Mieter meiner Mandanten", berichtet der Rechtsanwalt. So würden die Beschäftigten des Restaurants in der Apothekergasse rauchen und sich lautstark unterhalten. Die Stadt messe mit zweierlei Maß: "Die kleinen Gaststätten reglementiert man streng, den großen gewährt man großzügig Befreiungen."

Michael Akselrad, Eigentümer des "Vapiano"-Gebäudes, ärgert sich über den Widerstand aus der Nachbarschaft. Zwar war die alte Hof-Apotheke in den letzten 13 Jahren ein Kaufhaus. "Aber vorher war darin ,McDonald’s’", betont Akselrad. Dass wegen des Mitnahmeschalters nun auf einmal Betrunkene in der Apothekergasse "herumhängen" könnten, sei Unfug. Bei dem geplanten Vorraum gehe es vor allem darum, Lieferdienste wie "Lieferheld" mit frischer Pizza und Pasta zu versorgen.

Aus Sicht des Baurechtsamtes ist die Nutzung des Gebäudes als Restaurant zulässig, zumal im zweiten Stock von "Vapiano" nur Toiletten und Räume für die Mitarbeiter existieren. Das Genehmigungsverfahren für den Mitnahmeschalter sei noch offen. Dabei handele es sich nicht um eine Gaststätte, sondern einen Laden.

Amalia Schwartz, Restaurantleiterin von "Vapiano" in Heidelberg, wünscht sich solch einen Mitnahmeschalter, er sollte bis 22 Uhr geöffnet sein: "Uns fehlen diese Einnahmen." Prinzipiell sei beim Umsatz der Filiale "Luft nach oben". "Vom Uniplatz bis hierher gibt es eben eine Gaststätte nach der anderen, da müssen wir um jeden Kunden werben", sagt Schwartz.

Um auf die Interessen der Nachbarn einzugehen, fände sie selbst es aber besser, wenn die Kunden ihr Essen über die breitere Hauptstraße und nicht die enge Apothekergasse mitnehmen könnten. Um den Lärm zu reduzieren, erfolge die Anlieferung des "Vapiano" auch inzwischen nicht mehr über die Apothekergasse, sondern über den Haupteingang. "Wir haben extra einen Spezialteppich angeschafft, um unseren hochwertigen Parkettboden zu schonen."