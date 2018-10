Heidelberg. (pol/mün) Wegen 15 bis 20 grölender Menschen wurden Polizisten am Samstagfrüh in den Bereich Kettengasse/Ecke Hauptstraße gerufen. Die Streifenpolizisten wiesen die Personen darauf hin, dass es drei Uhr in der Nacht und damit ihr Verhalten Ruhestörung sei. Doch die Ermahnung und die Platzverweise führten zu einer etwas anderen Reaktion, berichtet die Polizei.

Die Gruppe sei immer aggressiver geworden und so rief die Streife Verstärkung: Insgesamt 20 Polizisten samt einer Besatzung der Hundestaffel konnten nur mit Mühe die Personalien der Leute erheben.

Schließlich soll eine 28-jährige Frau nach dem Polizeihund und dessen Hundeführer getreten haben. Andere aus der Gruppe seien drohend auf die Beamten zugegangen und sollen nach ihnen geschlagen und getreten haben - einhergehend mit zusätzlichen Beleidigungen.

Die Polizisten setzten daraufhin Pfefferspray ein, um eine weitere Eskalation zu verhindern, heißt es im Polizeibericht. Ein Beamter wurde bei den Auseinandersetzungen verletzt und brach sich einen Finger.

Letztendlich wurden Verfahren gegen fünf Männer und eine Frau im Alter von 22 bis 28 Jahren eingeleitet: wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzungen sowie Widerstands und Beleidigung; in einem Fall auch wegen Drogenverstoßes eingeleitet.

Die Betroffenen sind offenbar polizeibekannt. Laut der Behördenmitteilung sind die Betroffenen wegen ähnlicher Delikte bereits aktenkundig.