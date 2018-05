Von Jonas Labrenz

Heidelberg-Bahnstadt. Ein Bio-Vollsortiment mit über 6000 Artikeln, lange Öffnungszeiten und erstmals in Heidelberg eigene Parkplätze: Die dritte Filiale der Bio-Supermarktkette "Alnatura" öffnete ihre Türen. Leiter Christian Gondro und sein 14-köpfiges Team freuen sich, ihre Kundschaft im Langen Anger 7 begrüßen zu können, nachdem die Eröffnung zwei Jahre lang verschoben wurde. Mit verschiedenen Aktionen lockte der 35-Jährige in den ersten drei Tagen viele neugierige Kunden in das gut 450 Quadratmeter große Geschäft.

"Bio gab es vorher nicht in der Bahnstadt", freut sich Gondro, der bereits eine "Alnatura"-Filiale in Darmstadt geleitet hatte. Überhaupt gab es wenig Einkaufsmöglichkeiten in der Bahnstadt. "Aldi" und der türkische "Serpa-Markt" liegen fast an der Grenze des neuen Stadtteils. "Der ,Alnatura‘ ist jetzt hier die nächstgelegene Möglichkeit", erzählt auch Ralf Floca, der am ersten Tag einen Blick in den Supermarkt geworfen hat. "Alnatura" kennt der Bahnstädter bereits aus der Weststadt und Bergheim: "Aber es ist nicht so, dass das unsere Marke wäre", erklärt Floca.

Der in Hessen vor gut 30 Jahren gegründete Supermarkt führt neben seinen Eigenmarken vor allem Produkte aus Demeter-, Bioland- oder Naturland-Anbau. Obst und Gemüse sollen primär aus der Region bezogen werden, um lange Transportwege zu vermeiden und das Klima zu schonen. Der Markt in der Bahnstadt wird beispielsweise von der Heidelberger Bioland-Gärtnerei Wiesenäcker mit frischen Lebensmitteln beliefert.

"Dazu versuchen wir, so wenig Müll wie möglich zu produzieren", erklärt Filialleiter Gondro. Eigentlich alle Abfälle könnten ohne großen Aufwand recycelt werden. Und auch mit den Lebensmitteln möchten Gondro und sein Team verantwortungsbewusst umgehen: "Weggeworfen wird nur, was wirklich nicht mehr essbar ist", erklärt der 35-Jährige. Alles andere spenden sie an gemeinnützige Vereine wie die Tafel.

Bereits bei der Eröffnung konnten die Kunden sich für einen Verein entscheiden, den "Alnatura" mit einer Spende unterstützen soll. Mit einer Wertmarke konnten sie nach dem Einkauf entweder den Naturschutzbund (Nabu) oder den Vereinen "Courage - Initiative für chronisch Kranke Kinder" und "Über den Tellerrand" mit einer Spende von einem Euro unterstützen. Drei Tage lief die Aktion, Gondro rechnete mit 1200 Kunden pro Tag.

Zehn eigene Parkplätze gibt es vor der Tür. Für eine ältere Kundin ist das ein stimmiges Angebot. "Das bietet sich einfach an, hier noch vorher vorbei zu kommen, wenn ich für eine Veranstaltung um 20 Uhr in die Stadt fahre", so die Kirchheimerin. Vor allem die Parkplätze, die es bei den Bioläden in der Stadt nicht gibt, kommen ihr dabei entgegen, weil sie ihr Wasser in Glasflaschen nicht in der Straßenbahn transportieren möchte. Zu den Preisen hat sie auch eine Meinung: "Ich bezahle lieber etwas mehr und habe dann gute Qualität."

"Die Qualität passt hier zum Preis", findet auch Gondro. Und dafür bietet die Filiale auch noch Möglichkeiten, die es sonst kaum mehr gibt. "Bei uns kann jeder anrufen und sich ein Brot zurücklegen lassen oder Fleisch bestellen", erklärt der Filialleiter: "Bei uns kann man Einkaufen noch erleben".

Info: Alnatura, Langer Anger 7-9, Telefon: 06221/6526172, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr.