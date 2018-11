Heidelberg. (pol/rl) Bei seinem Rundgang auf der Alla-Hopp-Anlage im Harbigweg machte ein Bediensteter der Stadt am Sonntagmorgen eine erschreckende Entdeckung: Am Sinn- und Klangturm sowie am Kletterberg entdeckte er herumliegende Scherben, an denen sich spielende Kinder hätten verletzten können. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Da der Mitarbeiter keine zerborstenen Flaschen auf dem Areal feststellte, geht die Polizei davon aus, dass die Scherben bewusst an den Spielgeräten platziert wurden. Bisher gab es laut Polizei noch keine Meldungen darüber, ob Kinder sich an den Scherben verletzt hätten.

Zeugen oder Erziehungsberechtigte eventuell verletzter Kindern werden gebeten, sich umgehend mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0 zu melden.