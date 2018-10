Von Werner Popanda

Heidelberg. In welch gewaltigem Umbruch sich die Südstadt aufgrund der hier vorhandenen riesigen Konversionsareale befindet, war eines der Themen bei der "Schmuddelecken"-Begehung der städtischen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung. Wenn man es genau betrachtet, war das sogar das Hauptthema.

Denn das eigentliche Thema dieses Treffens im Rahmen der "Aktion saubere Stadt" fiel mehr oder weniger unter den Tisch. Freilich nicht, weil sich niemand traute, in Sachen Reinlichkeit oder Abfallprobleme vor Ort Tacheles zu reden. Ganz im Gegenteil schienen Michael Kraft und Kai Welck vom gastgebenden Amt, Sascha Vanselow vom Landschafts- und Forstamt sowie Dörte Reimer vom Tiefbauamt nur allzu gerne bereit zu sein, sich den Fragen oder eben auch der Kritik der Südstadtbewohnerschaft zu stellen.

Letztere ist mit etwas über 4000 Bürgern zwar eine der kleineren im Stadtgebiet. Im Falle der Begehung war sie sogar sehr klein, denn in Eva-Maria Eberle hatte sich eine einzige Südstadtbewohnerin eingefunden. Allerdings, wie sie betonte, namens des Stadtteilvereins der Südstadt, dessen erweiterten Vorstand sie angehört.

Wenn man so will, ergriff sie auch noch das Wort für einen weiteren Südstadtverein. Nämlich für jenen Trägerverein für ein neues Bürgerzentrum, in dem der Stadtteilverein, der Caritas-Verband Heidelberg, der Verein "formAD" und der Verein Effata Eine-Welt-Kreis gemeinsame Wege beschreiten wollen, um die einstige Chapel der US-Army an der Römerstraße in ein Bürgerzentrum nach Maß zu verwandeln.

Doch zunächst widmete sich Eberle dem eigentlichen Anliegen der Zusammenkunft und hielt fest, dass die Straßenreinigung eigentlich gut funktioniere. Und auch ansonsten falle ihr wirklich nicht viel Negatives ein. Alles, was im Argen gelegen habe - wie etwa der Zustand des kleinen Kinderspielplatzes an der Liebermannstraße - sei "mittlerweile gut".

Überdies habe man es in der Südstadt im Gegensatz beispielsweise zur Weststadt "mit wenigen Schlaglöchern" in den Straßen zu tun. Gleichfalls nicht meckern ließe es sich, ging Eberle ins Detail, über die Kirschgartenstraße. Denn wenn dort die "Bebauung gemacht wird, wird danach auch die Straße gemacht".

Überhaupt werde viel gemacht im äußeren Erscheinungsbild des südöstlichen Teils des Mark-Twain-Villages. Wenn sie jedoch etwas irritiere, dann sei es der Parkplatz hinter der Chapel an der Ecke von Kirschgarten- und Rheinstraße. Denn dieser sei bis 2020 fest vermietet und könne daher nicht in die Planungen für ein neues Bürgerzentrum einbezogen werden.

Folglich gehe sie davon aus, dass der aktuelle Mietvertrag für diesen Parkplatz, der sie in seinem jetzigen Zustand mit den hohen Zäunen an ein Gefängnis erinnere, nicht verlängert werde. Und auch, wenn der Parkplatz ein Parkplatz bliebe, werde sich der Trägerverein für eine andere Gestaltung engagieren.

Konkret bedeute dies, dass nicht nur die bereits stehenden Bäume erhalten, sondern sogar neue Bäume gesetzt würden. "Wir als Stadtteilverein hüten jeden einzelnen Baum!", gab Eberle die Zielrichtung vor. Womit zugleich der Gesprächsstoff hin zur Konversion wechselte und dort auch blieb.