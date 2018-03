Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Abdullah ist ein genügsamer junger Mann. Er will kein neues Handy oder eine Spielekonsole. Der 14-Jährige liebt die Bewegung und spielt leidenschaftlich gern Basketball, trainiert drei mal die Woche mit seiner Mannschaft, den "Rolling Chocolates" in Kirchheim. Wie seine Teammitglieder, sitzt auch Abdullah im Rollstuhl und hat sich ein besonderes, auf ihn angepasstes Modell gewünscht: "Nur mit einem solchen Rollstuhl hat Abdullah die Chance, sich in der Bundesliga durchzusetzen", erklärt Christa Weber. Die Trainerin lässt ihren Schützling bereits in der zweiten Bundesliga mitspielen. Seinen Herzenswunsch hat ihm die "Aktion Kindertraum" nun erfüllt und Abdullah einen besonderen Sportrollstuhl im Wert von 7000 Euro geschenkt.

"Ich hab mich total gefreut", strahlt Abdullah. Seit er elf ist, spielt er Basketball. Damals kam er als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland. In seiner Heimat, dem Irak, hatte ihn vor zehn Jahren ein Bombenanschlag so schwer verletzt, dass der Schüler seitdem querschnittsgelähmt ist. Mit geliehenen Rollstühlen ist der Sport nicht einfach, weil sie gerade für Jugendliche nicht angepasst sind und zu wenig Halt geben. Dass die "Aktion Kindertraum" sich nun dazu entschieden hat, ihm den Rollstuhl zu schenken, findet Weber gerecht: "Abdullah ist begabt und hat den Bedarf - ich hab mich total für ihn gefreut", so die 65-Jährige.

Vor 20 Jahren ins Leben gerufen, erfüllt die Organisation mittlerweile 250 Wünsche jedes Jahr. Jan Sadler, der heute in der paralympischen Nationalmannschaft Basketball spielt, hat vor acht Jahren ebenfalls einen Sportrollstuhl von der Organisation bekommen. "Es gibt hier schon Parallelen: Von Abdullah werden wir in acht Jahren auch noch hören", freut sich Helga Berndmeyer, die den Rollstuhl persönlich übergeben konnte. Mit dieser Einschätzung wird sie wahrscheinlich recht behalten: Das Landesfinale von "Jugend trainiert für Paralympics" hat der Schüler bereits gewonnen. "Ich denke, dass er jetzt alle Chancen hat", so seine Trainerin, die bereits die Landeskadermannschaft in Baden-Württemberg trainierte.

Ute Friese hat vor 20 Jahren die "Aktion Kindertraum" ins Leben gerufen, als ihr auffiel, dass es noch keine bundesweite Organisation gibt, die sich um die Herzenswünsche erkrankter und benachteiligter Kinder und Jugendlicher kümmert. Ganz unbürokratisch könne man sich dort bewerben, erklärt Berndmeyer. "Wenn wir dann anrufen und sagen ‚Wir machen das‘, dann können es die Leute kaum glauben", freut sich die 54-Jährige. "Und wir finanzieren uns rein durch Spenden", ergänzt sie.

Abdullah musste schon vorher in seinem Eifer gebremst werden. Schließlich muss der 14-Jährige sich auch um seine Schulaufgaben kümmern. Zurzeit ist er in der achten Klasse im Werkrealschulzweig der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd und verspricht schon, ein bisschen weniger zu trainieren, wenn die Schule schwieriger wird. Es wird ihm wohl schwer fallen, ohne seine Mannschaft: "Teamwork ist am wichtigsten - du gewinnst zusammen und du verlierst zusammen", erklärt der 14-Jährige stolz.