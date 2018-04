Heidelberg. (samo) Sifaka Daholo hängt noch in seiner Hängematte ab. Doch spätestens, als es aus einem Lautsprecher "In the jungle, the mighty jungle" ruft, ist auch Daholo, einer der drei Lemuren des Zoos, hellwach.

424 Läufer haben sich im Tiergarten versammelt, um für die Lemuren zu laufen. Denn die sollen ein neues Außengehege bekommen. Mit den Bauarbeiten wurde bereits begonnen, zum Sommer soll alles fertig sein. Da kann die Finanzspritze sicher nicht schaden.

Und das Laufen hat sich gelohnt: Insgesamt 9300 Euro kamen beim Affenlauf am Sonntag zusammen. Nach dem Start am Affenhaus sprinteten die Teilnehmer erst durch den Zoo an Flamingos, Schneeeulen, Robben, Ratten und Elefanten vorbei, dann am Neckarufer entlang. 20 Euro der Startgebühr werden für das Projekt verwendet. Zoodirektor Klaus Wünnemann betonte dabei, wie wichtig es sei, sich für das Wohlergehen der ,,Halbaffen‘‘ einzusetzen, zumal sie zu den stark gefährdeten Arten zählten.