Heidelberg. (rnz) Am Freitag kommt der AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen ins Bürgerzentrum Kirchheim. Sein Thema: "Europa am Scheideweg". Ein breites Bündnis plant zeitgleich eine Gegenkundgebung direkt vor dem Bürgerzentrum.

Was das Bündnis - darunter SPD, Grüne und Linke, aber auch die Gruppe "Heidelberg gegen Rassismus", mehrere Gewerkschaften und die Evangelische Bonhoeffer-Gemeinde Kirchheim - besonders ärgert: das Datum der Veranstaltung. Denn es ist der 9. November, jener Tag also, an dem die Nazis vor 80 Jahren bei der "Reichspogromnacht" Juden ermordeten, Synagogen anzündeten, jüdische Geschäfte zerstörten und viele Tausend Menschen in die Konzentrationslager schickten.

"Ausgerechnet am 9. November", heißt es in eine Pressemitteilung, "kommt die AfD, um ihre Europa- und demokratiefeindliche Politik voranzutreiben." Am Jahrestag der Pogromnacht, aber auch des Beginns der Weimarer Demokratie vor 100 Jahren sowie der Maueröffnung vor 29 Jahren sei es wichtig, "dem Geschichtsverständnis der AfD - Stichworte ,Denkmal der Schande’ und ,Vogelschiss’ - ein würdiges Gedenken sowie unsere Vision eines zukünftigen Europa entgegenzusetzen".

Deshalb lädt das Bündnis am Freitag ab 17.30 Uhr zur Kundgebung auf dem Kerweplatz vor dem Bürgerzentrum, Hegenichstraße 2a. Bereits um 17 Uhr lädt die Bonhoeffer-Gemeinde in die Petruskirche, Hegenichstraße 13, ein, wo der Opfer von Krieg und Verfolgung gedacht wird. Im Anschluss geht es gegen 17.20 Uhr in einer Prozession mit Kerzen zum Kerweplatz.

Die Veranstaltung der AfD - hier sprechen neben Meuthen auch der Heidelberger AfD-Sprecher Malte Kaufmann und das einstige SPD-Mitglied Guido Reil, der mittlerweile im AfD-Bundesvorstand sitzt - beginnt um 19 Uhr, der Einlass ist ab 18 Uhr. Sie ist öffentlich, jedoch heißt es auf dem Ankündigungsplakat: "Einzelne Personen können ausgeschlossen werden."