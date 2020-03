Heidelberg. (rnz) Jetzt kommen die Coronavirus-bedingten Absagen auch in Heidelberg. Ein Überblick:

>Ab sofort werden bis auf weiteres keine öffentlichen Veranstaltungen in der Halle02 stattfinden. Unter www.halle02.de/news gibt es Informationen zu Verschiebungen oder Absagen. Außerdem gibt es unter www.halle02.de/covid19 FAQs, die nach und nach mit eintreffenden Fragen erweitert werden.

> Der Karlstorbahnhof schließt: Bis auf weiteres werden keine Veranstaltungen mehr statt finden. Um Nachholtermine werde man sich bemühen, heißt es vom Betreiber. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

> Die "breidenbach studios" haben alle Partys und öffentlichen Veranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt.

> Der Heidelberger TV stellt den Trainings- und Spielbetrieb des gesamten Vereins mit sofortiger Wirkung einzustellen. Diese Regelung gilt zunächst bis nach den Osterferien am 19. April. Die Geschäftsstelle bleibt von Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr geöffnet.

> Alle Vorstellungen in allen Spielstätten des Theaters und Orchesters Heidelberg vom 13. März bis einschließlich 19. April abgesagt. Das gilt auch für Führungen und Begleitprogramme.

> Alle Sportkurse der Stadt Heidelberg auf der "alla hopp!"-Anlage entfallen. Die Sportkurse in der Anlage am Harbigweg in Kirchheim entfallen voraussichtlich bis 19. April. Mehr dazu unter www.heidelberg.de/allahopp

> Die Informationsveranstaltung des Familienbüros der Stadt Heidelberg für Eltern mit Neugeborenen am Dienstag, 31. März, findet nicht statt. Das Familienbüro ist weiter telefonisch unter der 06221/58-37888 und per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de erreichbar.

> Der Heidelberger HardChor sagt seine Premiere am 28. März in der Hebelhalle ab. Ein neuer Termin soll zeitnah bekanntgeben werden. Erworbene Karten behalten bis dahin Ihre Gültigkeit.

"In dieser aktuellen Situation bleibt uns leider nichts anders übrig", so Bentgens. Aber die Heidelberger dürfen sicher sein: "Wir kommen zurück und holen das Jubiläum nach! Man kann auch 31 Jahre HardChor feiern!", fügt er mit einem Schmunzeln an.

> Das Seniorenzentrum Wieblingen bleibt ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres geschlossen. Es finden keine Gruppen und Veranstaltungen statt.

> Konzert "Glaube-Liebe-Hoffnung" in der Peterskirche, am 15. März, im Auftrag des Dekanats fällt aus. Bereits gekaufte Karten können am Sonntag zwischen 18 und 19 Uhr an der Peterskirche zurückgegeben werden. Weiter Frage an beate.rux-voss@ekihd.de oder Telefon: 06221/6730794

> Tankturm Heidelberg: Die für kommenden Sonntag, 15. März, geplante Finissage mit Tom Menzi fällt aus.

> Das Hasenleiser-Bad in Kirchheim/Rohrbach bleibt ab Samstag, 14. März, aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen des Personals bis auf Weiteres für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg am Freitag mit. Lediglich das Schulschwimmen sei möglich. Die Stadtwerke Heidelberg informieren, sobald sich die Situation ändert: www.swhd.de/baeder

> Schließung der Mathematik-Informatik-Station (MAINS) und Austellungen des Heidelberg Laureate Forum bis auf Weiteres. Die Bastelaktion "Geometrie zum Anfassen" zum Internationalen Tag der Mathematik am 14. März 2020 fällt ebenfalls aus.

> Der VdK Heidelberg-Rohrbach sagt die am Mittwoch, 18. März, geplante Jahreshauptversammlung ab. Sie soll an einem späteren Termin nachgeholt werden.

> Die Grünen haben alle Veranstaltungen bis 19. April abgesagt. Darunter fällt auch die Spielplatz-Radtour durch Kirchheim, die für Sonntag, 22. März geplant war.

> Im St. Josefskrankenhaus Heidelberg fallen alle Veranstaltungen wie Infoabende Geburt und Kreißsaalführungen, Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, Bewerber-Infotage, Diabetiker-Stammtisch, Elterntreffen, Kess-Kurse, Ärztefortbildungen bis auf Weiteres aus.

> Der Reit- und Fahrverein Heidelberg-Rohrbach sagt die Hauptversammlung am 20. März im Roten Ochsen ab. Neuer Termin ist der 15. Mai.

> Im Kulturfenster fällt das Konzert mit dem Antonio Loureiro Trio am 13. März aus. Karten können zurückgegeben werden, wo sie gekauft worden sind. Nach einem neuen Termin wird gesucht. Auch der Abend mit Max Uthoff am 27. März wird verlegt.

> Das Konzert von Cheap Purple am Samstag, 14. März, in Steffi's Klause fällt aus. Ein Ersatztermin soll rechtzeitig bekanntgegeben werden.

> Die Kinder-Uni unter dem Motto "Gehirn oder Supercomputer - Was ist effizienter" am Samstag, 14. März, fällt aus.

> Sämtliche Veranstaltungen (Vorträge und Führungen) im Friedrich-Ebert-Haus bis Ende April sind abgesagt. Bei den Vorträgen wird sich um Nachholtermine bemüht. Auf der Homepage und auf Facebook können Sie sich über den aktuellen Stand informieren: www.ebert-gedenkstaette.de, https://www.facebook.com/Eberthaus/

Diese konkreten Veranstaltungen fallen aus:

Sonntag, 22.März: Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung "Demokratie als Lebensform. Eine Wanderausstellung zu Theodor Heuss und Elly Heuss-Knapp".

Donnerstag, 26. März: Vortrag Winfried Speitkamp (Präsident der Bauhaus-Universität Weimar) "Von der Weimarer Kathedrale zur Frankfurter Küche? Das Bauhaus und seine Ausstrahlungen".

Sonntag, 29. März: Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Friedrich-Ebert-Hauses

Sonntag, 12. April: Öffentliche Führung durch die Sonderausstellung "Demokratie als Lebensform. Eine Wanderausstellung zu Theodor Heuss und Elly Heuss-Knapp".

Donnerstag, 23. April: Vortrag Annika Haupts "Im Schatten des Jupiterlichts – Weibliche Filmschaffende in der Weimarer Republik"

Sonntag, 26. April: Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des Friedrich-Ebert-Hauses

> Durch die Absagen des Heidelberger Frühlings und den Veranstaltungen der Stadt Heidelberg sind auch Kooperationen des UnterwegsTheaters betroffen. Folgende Veranstaltungen fallen aus:

Dienstag, 17. März 2020, 20 Uhr: Where are you from? Open Stage im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus eine Kooperation mit dem Interkulturellen Zentrum Heidelberg.

Dienstag, 24. März 2020, 20 Uhr und Mittwoch, 25. März 2020, 20 Uhr: Like a Ladybird. Gastspiel der Sally Anne Friedland Dance Company, Israel im Rahmen des Heidelberger Frühlings.

> Die Buchvorstellung von Marlene Bach am Freitag, 27.März, in der Bücherstube an der Tiefburg fällt aus. Ein Ersatztermin soll folgen, die gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.

> Universität Heidelberg setzt Lehrveranstaltungen bis 20. April aus: Auf diesen Tag hat das Wissenschaftsministerium den Start des Sommersemesters verschoben. In Heidelberg sollte die Vorlesungszeit – im Gegensatz zu einigen anderen Unis im Land – zwar ohnehin an diesem Datum beginnen. Nun werden aber auch sämtliche anderen Lehrveranstaltungen abgesagt. Laborpraktika, Hochschulsport oder Deutschkurse, die in den Semesterferien angeboten werden, fallen bis auf Weiteres aus. Vermutlich werden in den nächsten Tagen weitere Maßnahmen folgen, mit denen die Ansteckungsgefahr an der Uni möglichst gering gehalten werden soll. (dns)

> Die Oldtimerfreunde Heidelberg hatten für Freitag, 28. März, ihre traditionelle Bergfahrt auf den Königstuhl geplant. Weil zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr alle Örtlichkeiten für die Fahrt, die in drei Etappen von Mannheim bis nach Lobbach führt, zur Verfügung stehen, soll sie nun erst Ende Juli stattfinden.

> Der "Elterntag" im Justizgebäude am Samstag, 21. März, ist abgesagt.

> Alle Aktionen der Verbraucherzentrale in ihrer Beratungsstelle zum Weltverbrauchertag am Mittwoch, 18. März, fallen aus und sollen nachgeholt werden.

> Der Obst- und Gartenbauverein Kirchheim verschiebt ebenfalls seine Mitgliederversammlung, die für den Dienstag, 18. März geplant war. Ein Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

> Das Kurpfälzische Museum verschiebt den Vortrag "Archäologischer Befund und digitale Rekonstruktion von Burgen" von Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr auf den Herbst. Genauere Informationen sollen rechtzeitig folgen. Davon ist auch die nächste Bach-Stunde am 29. März betroffen.

> Die Reinhold-Maier-Stiftung kündigt an, dass die Veranstaltung "Im Schatten des Kreml – Unterwegs in Putins Russland" später stattfinden wird. Die Lesung mit Udo Lielischkies war für Dienstag, 17. März, im Bürgerhaus Bahnstadt geplant.

> Bei "Jugend musiziert" hat die städtische Musik- und Singschule das Preisträgerkonzert am Sonntag, 15. März, abgesagt. Ihre Urkunden und Medaillen erhalten die Teilnehmer nun per Post.

> Das evangelisches Kinder- und Jugendwerk Heidelberg hat den geplanten Konfi-Tag am Samstag, 14. März, abgesagt.

> Der "Konfi-Tag" der evangelischen Kirche, angesetzt für Samstag, 14. März, ist abgesagt.

> Die Blue Notes des MGV Liederkranz Handschuhsheim annullieren ihr Jubiläums-Chorkonzert "Tribute to Queen", das für Samstag, 14. März, im Carl-Rottmann-Saal geplant war.

> Die Deutschland Premiere von "Zelia Fonseca präsentiert ... das Antonio Loureiro Trio" am Freitag, 13. März, um 20 Uhr Kulturfenster Heidelberg fällt aus.

> Die Jahresmitgliederversammlung des Obst, Garten und Weinbauverein Rohrbach am Freitag, 13. März, im Gasthaus Zum Roten Ochsen fällt aus. Die Versammlung wird nachgeholt.

> Die "Ü – Disko ohne Kids" findet nicht statt. Angesetzt war die Veranstaltung Freitagabend, 13. März, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof.

> Im Deutsch-Amerikanischen Institut muss die für Freitag, 13. März, um 20 Uhr angekündigte Veranstaltung "Das Streben nach Gerechtigkeit, Mumia Abu-Jamal – Journalist im Todestrakt" mit Johanna Fernandez entfallen. Ein Nachholtermin wird schnellstmöglich bekannt gegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

> Der Frühjahrsputz der Stadt fällt aus. Die genauen Ersatztermine stehen noch aus.

Update: Freitag, 13. März 2020, 15.58 Uhr

> Philippe Kindler am Donnerstag, 12. März, in der Leitstelle 16: In Absprache mit Jean-Philippe Kindler und seiner Agentur wurde die Veranstaltung am Donnerstagabend um 20 Uhr in der Leitstelle im Dezernat 16 abgesagt. Es soll einen Nachholtermin geben. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Weitere Infos zum Thema Ticketrückgabe folgen.

> Folgende Veranstaltungen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" wurden abgesagt: "Haiku und Tanka vom Krieg – gegen Krieg und Gewalt" am Sonntag, 15. März, ist abgesagt, genauso wie die beiden Veranstaltungen des Caritasverbands "Andere Länder, andere Fritten – An Topf und Pfanne Grenzen überwinden" am Mittwoch, 18. März, und "Rap-Lyrik und Rhythmus – Stimmen gegen Rassismus" am Freitag, 20. März. Auch in der Woche darauf fällt die für den Montag, 23. März, geplante "Führung durch die Heidelberger Synagoge" aus. Die Filmvorführung "Die Welle – Filmdrama über ein autokratisches Sozialexperiment" am Freitag, 3. April, im Cinema Augustinum ist ebenfalls abgesagt. Des Weiteren wurde die Veranstaltung "Wild” im Theater im Romanischen Keller vom Samstag, 28. März, auf einen neuen, noch nicht bekannt gegebenen Termin verschoben.

> Die Akademie für Ältere stellt den Kursbetrieb ab sofort bis Ende April ein und sagt alle Tagesausflüge ab. Reise werden je nach Lage entschieden.

> Alle Veranstaltungen im Augustinum Heidelberg vom 13. März bis 19. April sind abgesagt. Das betrifft auch die für Samstag, 14. März, ab 15.30 Uhr geplante Hölderlin-Veranstaltung im Heidelberger Wohnstift, ebenso wie die Live-Reportage "Wunderwelten: Himalaya", geplant am 22. März um 17 Uhr. Ob die Live-Reportage nachgeholt werden kann, ist noch unklar.

> Der Elterntag im Justizgebäude Heidelberg wurde abgesagt. Er hätte am 21. März stattfinden sollen, teilt das Amtsgericht mit.

> Der Vortrag "Archäologischer Befund und digitale Rekonstruktion von Burgen" mit Dr. Bertram Jenisch und Hans-Jürgen van Akkeren am kommenden Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr im Kurpfälzischen Museum ist abgesagt. Geplant ist ein Nachholtermin nun für den Herbst 2020.

> Lesung "Im Schatten des Kreml - Unterwegs in Putins Russland" entfällt: Die Lesung "Im Schatten des Kreml - Unterwegs in Putins Russland" mit Udo Lielischkies, die für Dienstag, 17. März, 19 Uhr, im Bürgerhaus Bahnstadt e.V. geplant war, ist abgesagt worden. Das teilt der Veranstalter Reinhold-Maier-Stiftung Baden-Württemberg mit.

> Jahresmitgliederversammlung des Obst, Garten und Weinbauvereins Heidelberg-Rohrbach e.V. abgesagt: Aus aktuellem Anlass wird die Jahresmitgliederversammlung des Obst, Garten und Weinbauvereins Heidelberg-Rohrbach e.V. am Freitag, 13. März, um 19 Uhr im Gasthaus Zum Roten Ochsen in Heidelberg-Rohrbach abgesagt. Die Versammlung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

> Die für Freitag, 13. März, um 20 Uhr angekündigte Veranstaltung "Das Streben nach Gerechtigkeit, Mumia Abu-Jamal – Journalist im Todestrakt " mit Johanna Fernandez muss entfallen. Ein Nachholtermin wird schnellstmöglich bekanntgegeben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden.

> Internationale Wochen gegen Rassismus: Für die Auftaktveranstaltung am Mittwoch, 18. März, um 18 Uhr im großen Saal des Interkulturellen Zentrums, Bergheimer Straße 147, sind nur noch 80 Personen zugelassen. Anmeldung erforderlich: iz@heidelberg.de.

> Weitere Absagen gibt es vom ADFC, der alle Reisevorträge bis Ende März abgesagt hat.

Update: Donnerstag, 12. März 2020, 21.30 Uhr

> Anbaden abgesagt: Die für Sonntag, 15. März, geplante Veranstaltung "Anbaden 2020" am Heidelberger Iqbalufer ist abgesagt. Hintergrund ist die Ausbreitung des Coronavirus, wie der Veranstalter, der Verein NeckarOrte e.V., mitteilt. Ein Nachholtermin für das gemeinsame eisige Bad im Fluss ist nicht vorgesehen.

> DAI sagt Veranstaltungen ab: Im DAI Heidelberg kommt es in den nächsten Tagen gehäuft zu Veranstaltungsausfällen. Zunächst betrifft dies folgende Termine: Michael Göring: "Hotel Dellbrück", Lesung am Mittwoch, 12. März, 20 Uhr; Anne Sliwka: "Ideale Schule", Vortrag am Sonntag, 15. März, 17 Uhr; Téa Obreht: "Herzland", Lesung am Sonntag, 22. März, 17 Uhr. Weiterhin ein Vortrag im Rahmen der diesjährigen Konferenz zum Sinn des Lebens am Samstag, 21. März: Die Referentin Anne-Marie Pieper hat ihren Auftritt an diesem Tag (geplant für 14 Uhr) abgesagt. Nachholtermine für die ausfallenden Veranstaltungen stehen bisher noch nicht fest. Alle bereits gekauften Tickets können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, behalten im Falle von nachgeholten Events ihre Gültigkeit.

> Das für Donnerstag, 19. März 2020, 18 Uhr, vorgesehene "Gastspiel" der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) bei der Firma SAS muss aufgrund der Entwicklung rund um den Coronavirus abgesagt werden. Das "MFG Gastspiel ART/IFICIAL INTELLIGENCE" wollte praktische Einblicke in innovative und kreative Anwendungen von Künstlicher Intelligenz geben und Fragen nach den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Gesellschaft, Kultur und neue Arbeitsformen erörtern. Insgesamt hatten zwölf regionale, neue KI-Anwendungen entwickelnde Start-ups, junge Unternehmen sowie Künstlerinnen und Künstler aus Heidelberg, Frankfurt, Mannheim und Karlsruhe für den interaktiven KI-Parcour im Rahmen des Gastspiels zugesagt. Die Veranstaltungspartner MFG, Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg und SAS wollen in der zweiten Jahreshälfte einen Alternativtermin finden.

> Anlässlich der Corona-Epidemie wird der Straßenkatzen-Frühjahrsbasar am 22. März im Bürgerzentrum Heidelberg-Kirchheim abgesagt. Das Sortiment an Second Hand-Kleidung sowie Gebrauchs- und Geschenkartikeln gibt es aber weiterhin in Antons Lädchen (Heidelberg-Weststadt, Schillerstraße 29).

> Die für den Monat März geplanten Reisevorträge im Zentrum für umweltbewusste Mobilität (ZuM) "Die Metropolregion mit dem Rad entdecken" (13. März), "Island mit dem Liegerad" (20. März) und "Archäologie mit dem Rad" (27. März) werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Der ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg bittet um Verständnis für die Terminabsagen.

> Der für den Samstag, 14. März um 17 Uhr im Forum der Stadtresidenz angekündigte Tanznachnachmittag "Tante Inge schwingt das Tanzbein" wurde vom Verein "Tante Inge" aus gegebenem Anlass abgesagt.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 21.30 Uhr

> Die Awo hat den Ostermarkt am 29. März abgesagt.

> Und auch der Heidelberger Sommertagszug fällt aus. Das teilt Heidelberg Marketing am Dienstag mit. Am 22. März sollte der Sommertagszug eigentlich durch die Altstadt ziehen und mit melodischem "Schtrieh, Schtrah, Schtroh, der Sommerdag is do" der kalten Jahreszeit das Fürchten lehren. Doch bedingt durch die aktuelle Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus wird der Umzug vom Veranstalter abgesagt. "Es fällt uns nicht leicht, gerade diese schöne Brauchtumsveranstaltung für Familien und Kinder ausfallen zu lassen", sagt Mathias Schiemer, Heidelberg Marketing-Geschäftsführer. Aber die Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und den Gästen wiege momentan schwerer. Außerdem sei die Unbeschwertheit, die diese besondere Veranstaltung ausmacht, in diesem Jahr einfach nicht gegeben gewesen.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte sich Mathias Schiemer gegen eine Teilnahme der Heidelberg Marketing GmbH an der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin entschieden. Dabei wartete er aus Verantwortung gegenüber seinem Team nicht erst die offizielle politische Entscheidung ab, die zur Absage der kompletten Messe führte.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 17.43 Uhr

Heidelberg. (tt/pne) Die Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen des Coronavirus abzusagen, trifft Heidelberg vorerst nicht. Dennoch wollen die Stadt und einige Veranstaltungshäuser auch hier Vorkehrungen treffen.

"Bei städtischen Veranstaltungen verfahren wir im Moment nach der Devise: Verschieben und verlagern", sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner. So habe man zeitlich unkritische Veranstaltungen wie das Einzelhandelsforum oder die Sportlerehrung in die Sommermonate verlegt. Veranstaltungen, die draußen stattfinden, seien grundsätzlich weniger kritisch. Zudem, so Würzner, versuche man, Veranstaltungen nicht zu groß werden zu lassen. Am städtischen Theater liefen die Vorstellungen aber bislang ohne Einschränkungen weiter.

Einen Leitfaden für Veranstalter gibt es bisher nicht. Die Stadt verweist stattdessen auf die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts (RKI). "Bei Großveranstaltungen prüfen wir mit dem Gesundheitsamt, ob sie abgesagt werden müssen", so Würzner. Veranstalter könnten über das Bürgeramt eine Einschätzung zu entsprechenden Ereignissen bekommen. Man dürfe das neuartige Virus nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Deshalb haben wir unsere Seniorenzentren informiert und sensibilisiert", so Würzner. Laut RKI sollten auch Veranstaltungen mit einem hohen Anteil an älteren Menschen abgesagt werden. Deshalb findet etwa der Osterbasar im Seniorenzentrum Weststadt nicht statt, im Seniorenzentrum Ziegelhausen wurden am Montag gleich mehrere Kurse und Veranstaltungen bis Ende März abgesagt.

Im Heidelberger Nachtleben macht sich das Virus dagegen noch nicht bemerkbar. "Was die Besucheranzahl angeht, merken wir bisher keinen Rückgang", so Felix Grädler, Geschäftsführer der Halle 02, auf RNZ-Anfrage. Der große Saal des Veranstaltungshauses hat theoretisch Platz für bis zu 1250 Menschen. Kurzfristig seien jedoch keine Maßnahmen geplant, die zu Veränderungen der Besucherzahl führen würden. Man habe intern allerdings einen Krisenstab eingerichtet und prüfe in Abstimmung mit den Behörden und Partnern, wie man weiterhin verfahre. "Wenn wir unsere Kapazität bei Veranstaltungen begrenzen, werden wir das rechtzeitig kommunizieren", sagt Grädler.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

[-] Weniger anzeigen

Auch im Karlstorbahnhof verfolgt man die aktuelle Entwicklung aufmerksam. "Wir beobachten die Situation sehr genau und nehmen unsere Verantwortung als Veranstalter sehr ernst", erklärt Leiterin Cora Malik. "Als gemeinnützige und öffentlich geförderte Institution werden wir uns weiterhin an die amtlichen Empfehlungen halten." Der große Saal des Karlstorbahnhofs fasst bei Veranstaltungen 220 bis 500 Menschen und fällt offiziell nicht unter die Empfehlung Spahns. Dennoch, so Malik, prüfe man eine temporäre Reduzierung der Kapazität, damit der empfohlene Abstand zu anderen Besuchern – das RKI empfiehlt ein bis zwei Meter – eingehalten werden könne.

Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) zählt bei ausverkauftem Haus bis zu 400 Menschen. Hier wurden gestern zwei Veranstaltungen abgesagt: der Vortrag "Mythos Bildung" von Aladin El-Mafaalani am heutigen Dienstag um 20 Uhr und der Vortrag "Ideale Schule" von Anne Sliwka, am Sonntag um 17 Uhr. Grund hierfür ist allerdings nicht das Coronavirus, wie eine Sprecherin auf Nachfrage erklärte. Veranstaltungsabsagen am DAI seien bislang noch kein Thema.