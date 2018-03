Rund 800 Demonstranten kamen am 24. Januar zur zentralen Kundgebung des Verdi-Warnstreiks am Heidelberger Uniklinikum im Neuenheimer Feld. Auch an den drei anderen Unikliniken des Landes wurde gestreikt. Archivfoto: Alex

Heidelberg. (rnz) In einem offenen Brief kritisieren Mitarbeiter des Universitätsklinikums jetzt scharf ihren Arbeitgeber. Das Schreiben, das von Verdi-Vertrauensleuten, Teamdelegierten und Beschäftigten stammt, ist eine Reaktion auf einen RNZ-Artikel vom Mittwoch: Darin hatten drei Führungskräfte des Klinikums aus ihrer Sicht erklärt, welche Auswirkungen der ursprünglich für Donnerstag und Freitag geplante Warnstreik der Pflegekräfte - der dann kurzfristig abgesagt wurde - auf den Stationen gehabt hätte.

"Die Art und Weise, vor allem die Zitate, haben uns tief verletzt", heißt es in dem zweiseitigen Brief. Damit seien die Gewerkschaft Verdi, streikbereite Beschäftigte und Notdienstleistende diskreditiert worden, "um uns somit für eventuelle Schäden am Patienten Schuld zu geben". Das Ganze sei "gegenüber uns Pflegekräften ein Affront". Als Führungskraft könne man Loyalität zum Klinikumsvorstand auch anders als durch Unverständnis gegenüber "seinen" unterstellten Mitarbeitern bekunden.

Die Unterzeichner ärgern sich insbesondere darüber, dass Vorstand und Führungskräfte des Klinikums immer wieder betonen, dass viele der Verdi-Forderungen in Heidelberg bereits umgesetzt seien: "Das Bild, welches der Öffentlichkeit vorgespiegelt wird, ist teilweise ein Wunschbild, das mit unserem Klinikalltag in vielen Bereichen und auf Stationen wenig zu tun hat." Es gebe viele Beschwerden, gerade auf Intensiv- und Überwachungsstationen, ständig würden teure Leiharbeitskräfte eingestellt, viele Pausen könnten nicht genommen werden, und es gebe immer wieder Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. "Natürlich erkennen wir an, dass viele und gute Maßnahmen eingeleitet werden", heißt es in dem Brief, aber: "Trotzdem reichen sie nicht aus, um auch unsere Gesundheit zu schützen." Es gehe nicht darum, alles schlecht zu reden, aber einzugestehen, dass es auch am Uniklinikum Probleme gebe.

"Tagtäglich geben wir alles", heißt es. "Oft sind wir unzufrieden oder gehen frustriert nach Hause. Weil es uns ein schlechtes Gewissen macht, wieder einmal nicht so gepflegt zu haben, wie es sein soll." Deshalb sei der Streik zu keiner Zeit gegen die Patienten gerichtet gewesen. Vielmehr kämpfe man für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal - und das komme schließlich auch den Patienten zugute. Durch die Arbeitgeber sei in den letzten Tagen viel Vertrauen zerstört worden. Und so endet der Brief mit einem Appell: "Jetzt sind Sie als Vorstand gefordert, auf uns, Ihre Beschäftigten zuzugehen. Weil wir alle wollen, dass unser Klinikum ein guter und sicherer Ort ist, für Patientinnen und Patienten und Beschäftigte."