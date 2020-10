Heidelberg. (pri) Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag am Autobahnkreuz Heidelberg. Der Fahrer eines Smart, der auf der Schnellstraße von Heidelberg in Richtung Mannheim unterwegs war, prallte aus bisher nicht bekannten Gründen mit dem Auto frontal gegen den Fahrbahnteiler an der Überleitung zur A5. Dabei überschlug sich der Smart blieb auf der Fahrerseite auf der Überleitung zur A5 liegen.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Die Überleitung zur A5 von Heidelberg kommend ist derzeit voll gesperrt. Dadurch staut sich der Verkehr auf der A 656 vor der Baustelle bei MA-Friedrichsfeld bis zum Autobahnkreuz Heidelberg auf mehrere Kilometer zurück.