A5 bei Heidelberg. (pr/mare) Eine Mähraupe ist am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr ibei der Autobahn in Brand geraten und ausgebrannt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mannheim hatten mit der ferngesteuerten Arbeitsmaschine Mäharbeiten an der Böschung der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen durchgeführt, als diese aus unbekannten Gründen in Brand geraten ist.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte die in Vollbrand stehende Mähraupe und den dadurch entstandenen Böschungsbrand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Die Mähraupe brannte vollständig aus.

Der Neupreis einer solchen Maschine soll bei etwa 50.000 Euro liegen. Während den Löscharbeiten war die AS-Heidelberg/Schwetzingen von Heidelberg kommend in Richtung Karlsruhe gesperrt.