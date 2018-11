Heidelberg. (pr/mare) Kurz nach 16 Uhr hat sich auf der Autobahn A5 in Höhe der Anschlussstelle Heidelberg-Schwetzingen ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem BMW ereignet.

Nach ersten Informationen ist der Fahrer eines BMW Kombi an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen in Fahrtrichtung Karlsruhe auf die Autobahn aufgefahren und ist dabei von einem Sattelzug erfasst worden. Das Auto wurde zwischen der Baustellenabsperrung und dem Sattelzug eingeklemmt.

Dadurch waren beide Fahrtrichtungen in Richtung Karlsruhe im Baustellenbereich blockiert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Aktuell kommt es auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Schwerbeschädigte BMW muss noch abgeschnitten werden. Weitere Informationen liegen dazu noch nicht vor.