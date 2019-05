Heidelberg. (kaz) Irgendwie ist alles etwas größer beim Deutsch-Amerikanischen Freundschaftsfest, das am Samstag, 18. Mai, ab 14 Uhr seine Pforten öffnet und erst am 26. Mai spätabends wieder schließt. Zum zweiten Mal findet es auf dem Gelände des ehemaligen US-Hospitals in der Karlsruher Straße statt (Eingang: Freiburger Straße und Kolbenzeil). Attraktive Fahrgeschäfte, täglich Livemusik, ein großes Angebot mit deutschen und amerikanischen Spezialitäten sowie ein Familientag mit halben Preisen am 22. Mai machen aus der neuntägigen Veranstaltung eine runde Sache.

Eine Besonderheit sind die langen Öffnungszeiten freitags und samstags bis Mitternacht (sonst bis 23 Uhr). Außer sonntags, wenn die Schausteller schon um 11 Uhr für die Gäste da sind, beginnt das bunte Treiben um 14 Uhr.

Wieder zurück ist die Achterbahn "Rock&Roller Coaster" mit dem Charme der fünfziger Jahre. Für Kinder ist besonders die Fahrt mit dem über 50 Meter hohen Riesenrad geeignet, da die Gondeln geschlossene Kabinen sind. Der Schaustellerverband lässt es zum Auftakt und zum Abschluss außerdem richtig krachen - mit zwei je 20-minütigen Feuerwerken.

Damit niemand mit dem Auto ins südliche Rohrbach kommen muss, bietet die RNV am 18. und 19. Mai sowie am 24., 25. und 26. Mai Zusatzfahrten an. Die Straßenbahnlinie 23 fährt zwischen Rohrbach-Süd und Bismarckplatz in der Zeit von 20.30 Uhr bis 0 Uhr im 15-Minuten-Takt. Beim 33er-Bus werden während des Volksfestes bei hohem Besucheraufkommen zwischen Rohrbach-Süd und dem Messplatz Extra-Fahrzeuge eingesetzt.