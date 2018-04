RNZ. Mit dabei sind zwölf Nachwuchskünstler, deren Werke auf der Künstlermesse der Breidenbach Studios in der Hebelstraße 18 den Besitzer wechseln sollen, Maler, Fotografen, Illustratoren und Musiker.

Dass die Kunstwerke dabei an Bauzäunen hängen, mag auf den ersten Blick ungewöhnlich wirken. Aber dass die silberfarbenen Trennwände, die normalerweise auf Baustellen zu finden sind, gerade deshalb so gut in das ehemalige Fabrikgebäude in der Hebelstraße passen, beweist das kunterbunte Innenleben: In der Ecke ein altes Sofa, daneben ein Sessel aus den 60er Jahren. Die Stehlampe stammt von der Großmutter eines Mitglieds. Dazwischen hängen abstrakte Malereien, großformatige Fotografien, Kinderbuch-Illustrationen oder Kunstwerke aus Holz. Wer sich zwischen den vielen großen und kleinen Kunstwerken nicht entscheiden kann, findet in der "Art in a bag" eine hübsche Sammlung ausgewählter Miniaturen. Die neue Kunstwundertüte ist ein gemeinsames Kreativwerk aller beteiligten Künstler.

Mit der zweiten Künstlermesse fällt nun auch der Startschuss für eine regelmäßige Veranstaltungsreihe: "Geplant sind zwei Künstlermessen pro Jahr - eine im Frühjahr und eine im Herbst -, bei denen wir auch die Möglichkeit nutzen wollen, uns untereinander zu vernetzen", kommentiert Sabrina Lieb, Organisatorin der "Art Breidenbach". Neben den Breidenbach-Künstlern sind auch Künstler aus dem Dezernat16 vertreten.