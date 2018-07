Heidelberg. (RNZ) Die Stadtwerke Heidelberg müssen ab Montag, 8. August, in der Sofienstraße an der Auffahrt zur Theodor-Heuss-Brücke, kurz hinter der Rechtsabbiegespur in Richtung Neckarstaden, einen defekten Hydranten austauschen. Die Arbeiten dauern bis Donnerstag, 18. August.

Hierfür muss der rechte Fahrstreifen der Sofienstraße im Baustellenbereich gesperrt werden. Das Abbiegen in Richtung Neckarstaden ist möglich.

Der Radverkehr ist von der Maßnahme nicht betroffen: Sowohl das Abbiegen zum Neckarstaden als auch das Geradeausfahren auf die Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Neuenheim ist für Radfahrer möglich.

Der Hydrant kann nicht während der Vollsperrung der Sofienstraße vom 19. bis 22. August ausgetauscht werden, da die Arbeiten mehr Zeit in Anspruch nehmen; sie werden deshalb vorgezogen.