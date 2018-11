Von Anica Edinger

Single-Männer aufgepasst: Tim Bendzko erklärt den Weg zur Traumfrau. "Schritt 1: Kauft Euch eine Gitarre. Schritt 2: Lockt die Traumfrau in Euer Wohnzimmer. Schritt 3: Unterhaltet Euch. Schritt 4: Wartet, bis die Frau sagt: ,Oh, da ist ja eine Gitarre. Kannst du mir etwas vorspielen?‘ Schritt 5: Tiefstapeln. Sagt etwas wie: ,Ich kann’s ja mal probieren‘. Und dann haut die Frau um, mit Eurer Stimme und mit Euren Fähigkeiten an der Gitarre." Bei Tim Bendzko jedenfalls funktioniert es. Vermutlich hätte keine Frau in der ausverkauften Stadthalle nach der A-cappella-Version seines Liedes "Unter die Haut" Nein zu dem charmanten Berliner gesagt - zum Verlieben.

Der Sänger und Songschreiber gab am Montagabend auf Einladung des Karlstorbahnhofes ein "Wohnzimmer"-Konzert in der Stadthalle. Dementsprechend aufgemacht ist auch die Bühne: Mit kuscheligen Stehlampen und einem roten Samt-Sofa. Dementsprechend reduziert ist auch die Besetzung: Denn gekommen ist Bendzko nur mit vier weiteren Musikern: einem Pianisten, einem Gitarristen, einem Bassisten und mit einem Schlagzeuger. "Die vier Heidelberger Spatzen", scherzt Bendzko. Sowieso ist der Musiker an diesem Montagabend zu Scherzen aufgelegt. Er kokettiert etwa mit dem Pärchen Nicole und Florian im Publikum um einen Heiratsantrag, "wir wollen dich ja nicht unter Druck setzen, aber der Moment wäre schon passend", sagt Bendzko zu Florian. "Sag einfach Ja" hieß das passende Lied zur Situation. Nur Florian machte dem Sänger einen Strich durch die Rechnung: "Ich habe sie gerade gefragt, ob ich soll, und sie hat Nein gesagt."

Irgendwie gerät Bendzko in Heidelberg an die falschen Fans im Publikum - so auch an Patricia, die einen Teil des Konzerts mit einem Gläschen Sekt auf dem Bühnen-Sofa verbringen darf. Die Frage nach ihrem Beruf beantwortet die Blondine mit Schweigen und einem verschämten Lachen. Und so richtig bringt sie den Musiker in Verlegenheit mit der Frage, ob sie denn jetzt "einen rauchen" wollten. Bendzko springt auf, ruft "auf keinen Fall" und erklärt, dass er für Drogen so rein gar nichts übrig habe. Zur Beruhigung schließt er seinen Hit "Nur noch kurz die Welt retten" an. Damit reißt er auch die ersten Zuhörer von ihren Stühlen. Schließlich, das weiß auch Bendzko, war "Nur noch kurz die Welt retten" sein Ticket zum Ruhm: "Ohne dieses Lied wäre heute vermutlich nur die letzte Reihe zum Konzert gekommen." Den Ruhm verdient sich Bendzko aber auch durch sein herausragendes Talent. Auch wenn viele seiner Lieder einen ähnlichen Klang haben - leicht eingängig und poppig - sorgt seine sanfte Stimme für den einen oder anderen Gänsehautmoment. Und Ohrwurmpotenzial haben sie alle. Tanzbar sind viele auch. Andere eignen sich wiederum zum Nachdenken, zum Weinen, für Liebeskummer. Die Liebe steht für den 30-Jährigen ohnehin offenbar an oberster Stelle, egal, ob er gerade in ihr Herz will, und wenn das nicht geht, dann will er sie nie wieder sehen, oder ob es das letzte Mal ist, dass er ihr sagt, wie sehr er sie geliebt hat. Am Ende steht die Halle kollektiv - und Bendzko kann sich ausruhen, weil das Publikum für ihn singt.