Von Daniela Biehl

Heidelberg. Es ist eine unheimliche Vorstellung für viele, sich für oder gegen Organspenden zu entscheiden und noch mitten im Leben zu stehen. Doch für Clara Köhler ist es eine notwendige Wahl: "Egal, wie sie ausfällt, man sollte sich festlegen", meint die 20-Jährige. "Allein schon, um die Familie entlasten, die im Notfall sonst eine Entscheidung treffen müsste." Mit einem Dutzend Kommilitonen engagiert sich Köhler in der Initiative "Aufklärung Organspende". Und um Berührungsängste abzubauen, hat sie Peter Hellriegel, einen Lebertransplantierten, zu einem Vortrag in die Medizinische Klinik geladen. Gekommen sind vor allem Medizinstudenten.

Und Hellriegel schildert seine Erlebnisse: Der heute 53-jährige Sonderschullehrer war 32, als Ärzte eine "PSC", eine chronische Entzündung der Gallengänge, bei ihm feststellten, die bis zum Zelltod der Leber führen kann. Hellriegel war das damals gar nicht so bewusst: "Ich dachte immer: Eine Entzündung? Das wird schon wieder!" Und so war es ein schwerer Schlag, als Ärzte ihm 2005 eine Lebenszeit von nur noch wenigen Wochen - "allerhöchstens drei Monate" - einräumten. Hellriegel wurde für eine Leberspende gelistet. "Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Man fragt sich, was wohl zuerst kommt, die Leber oder der Tod."

Im Januar 2006, um drei Uhr nachts, kam der erlösende Anruf. Dass es während der Operation Komplikationen gab, dass auch die Zeit danach alles andere als rosig war, will Hellriegel nicht verschweigen. Und doch will er seine Zuhörer mit "harten Details auch nicht verschrecken". Also erzählt er ein paar Anek-doten. Etwa, wie er kurz vor der OP noch einen Krimi las. "Hochspannend natürlich", schmunzelt Hellriegel. Vier Seiten hatte er noch zu lesen, da sollte es losgehen mit der OP. "Sicherheitshalber habe ich schnell auf die letzte Seite geblättert. Ich musste doch wissen, wie es ausgeht." In seinem Fall ganz gut. Es gab Komplikationen, die ersten Wochen nach der OP waren schmerzhaft. Aber der Sport habe ihm geholfen, sagt Hellriegel. Heute lebt er "wieder normal". Bei den "World Transplant Games" wird er in den Disziplinen Weitsprung und Schwimmen sogar regelmäßig Weltmeister und will zeigen, "dass Transplantierte keine Invaliden sind".

Hellriegel weiß, dass die Spenderin der Leber eine Frau ähnlichen Alters war. "Ich musste mir erst einmal klar machen, dass da niemand für mich gestorben ist", meint er, "sondern umgekehrt: Dass jemand eine sehr bewusste Entscheidung getroffen hat." Daraus scheint eine gewisse Verpflichtung zu wachsen, denn auch Hellriegel spürt das Bedürfnis, aufzuklären. Auch wenn er das Spendesystem kritisch betrachtet. "Ich denke oft, dass da ein Fehler im System ist", sagt er, "weil die Entnahmekrankenhäuser keinen Anreiz haben, jemanden weiterzumelden, der auf der Intensivstation verstirbt und potenzieller Spender sein könnte." Schließlich sei das, gerade bei kleinen Krankenhäusern, ein ziemlicher Mehraufwand: Ein potenzieller Organspender muss gleich von mehreren Ärzten für hirntot erklärt werden, es braucht extra ausgebildete Neurologen, der Operationssaal muss freigehalten werden.

Was bleibt am Ende des Vortrags? "Ein ehrlicher Eindruck", meint Celine Hail (22). "Etwas Ernüchterung, aber angebrachte Kritik", meint ihre Kommilitonin Katharina Walheim, beide Studentinnen der Sonderpädagogik.