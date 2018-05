Von Thomas Seiler

Ziegelhausen. Der mögliche Standort für ein Pflegeheim in Ziegelhausen scheint konkrete Formen anzunehmen. Ende Januar bestätigte die Stadt gegenüber der RNZ lediglich eine Bauvoranfrage, ließ aber Antragsteller und Ort offen. Jetzt wurde sie aufgrund einer nochmaligen Nachfrage deutlicher: Der Caritasverband Heidelberg und die Volksbank Kurpfalz H&G Bank reichten bereits "Ende 2013 eine Bauvoranfrage für den Bau eines Pflegeheimes auf dem Anwesen Kleingemünder Straße" ein. Hintergrund Kritik am Standort Ziegelhausen und Schlierbach sind die einzigen beiden Stadtteile, die kein Seniorenpflegeheim haben. Das soll sich jetzt zumindest nördlich des Neckars ändern, und darüber herrscht auch seit Jahren großer Konsens - nicht aber über den jetzt geplanten Standort und die Dimension des Projekts. "Das Gelände wird quasi ausgelutscht", sagt Anlieger Roland Wetzel, der Sprecher einer [+] Lesen Sie mehr Kritik am Standort Ziegelhausen und Schlierbach sind die einzigen beiden Stadtteile, die kein Seniorenpflegeheim haben. Das soll sich jetzt zumindest nördlich des Neckars ändern, und darüber herrscht auch seit Jahren großer Konsens - nicht aber über den jetzt geplanten Standort und die Dimension des Projekts. "Das Gelände wird quasi ausgelutscht", sagt Anlieger Roland Wetzel, der Sprecher einer Interessensgruppe, die aus unmittelbaren Nachbarn und Geschäftsleuten besteht - und Letztere fühlen sich durch das Bauvorhaben in ihrer Existenz bedroht.

Immerhin ist die Bauzeit auf mehr als 18 Monate angelegt. "Wir sind nicht gewillt, uns von der Volksbank und der Caritas erdrücken zu lassen", begründet Wetzel seinen offenen Widerspruch. Er stört sich wie der benachbarte Apotheker Hartmut Seebald an dem "monströsen, riesigen Gebäudekomplex, der überhaupt nicht in die vorhandene Bebauung und das Ambiente der Straße passt". Dazu kommt der mehrstöckige Bau auf der vorhandenen Tiefgarage, der kaum grüne Flächen zulasse. Wetzel plädiert für einen wesentlich billigeren Neubau mit maximal 50 Plätzen an der Straße und einer Grünfläche auf der unbebauten Tiefgarage. Die derzeitige Größe bringt er mit dem geplanten Umbau des St. Hedwig-Heims in Handschuhsheim in Verbindung, deren Bewohner in dieser Phase in Ziegelhausen aufgenommen werden sollen.

Der beste Standort ist für Wetzel ohnehin das Areal im Mühlweg zwischen dem zur katholischen Kirche gehörenden Parkplatz und der evangelischen Kirche, das schon früher im Gespräch war. Dort gebe es viel Grün, Geschäfte und eine Bushaltestelle in der Nähe. Nach Auskunft der Stadt gibt es dort derzeit aber keine aktuellen Planungen. Für die Kleingemünder Straße sei "erst das Ergebnis der Bauvoranfrage abzuwarten", heißt es weiter. Dazu gehört auch die Behandlung von Einsprüchen. (ths)

Die Stadt hält ein Pflegeheim im Stadtteil generell für wünschenswert und "setzt sich daher seit Jahren für ein entsprechendes Angebot ein", heißt es in der Stellungnahme. Auch der "derzeit untersuchte Standort ist aus Sicht des Fachamtes aufgrund seiner zentralen Lage hierfür gut geeignet".

Bei einer öffentlichen Begehung des CDU-Ortsverbandes wurde es noch konkreter: Es geht um die Gebäude mit den Hausnummern 31, 33 und 35, die für den Neubau eines Pflegeheims infrage kommen. Geplant ist, wie Anlieger berichteten, der Komplettabriss der Häuser Nummer 31 und 33, wobei letzteres einst das Stammgebäude der Spar- und Kreditbank Ziegelhausen war. Das Haus Nummer 35 errichtete die Bank Mitte der 1970er Jahre, rund zehn Jahre später folgte ein weiterer Anbau an der Ostseite, der das "Lamm"-Zentrum komplettierte.

Geplant ist, die vor zwei Jahren komplett modernisierte Bankfiliale im Erdgeschoss des Hauses Nummer 35 zu erhalten und sie zur Straße hin geringfügig zu erweitern. Die drei Stockwerke darüber werden abgerissen und für das Pflegeheim wieder neu aufgebaut. Die bestehende Tiefgarage im hinteren Grundstücksbereich soll erhalten bleiben, wobei die weitgehend überdeckte Zufahrt von der Kleingemünder Straße her ganz an die westliche Grundstücksgrenze gerückt wird. Dort soll auch der gesamte Zuliefererverkehr erfolgen.

Das Pflegeheim soll im Erdgeschoss eine Eingangszone mit Empfang und Verwaltung erhalten sowie einen offenen Lichthof, der gleichzeitig für Helligkeit in der Bankfiliale dient. Der Gesamtkomplex bekommt drei Stockwerke, wobei das letzte Geschoss bis unter das Dach ausgebaut werden soll. Insgesamt sind in jedem Stockwerk zwei Stationen mit jeweils zwölf Pflegezimmern geplant, deren Fenster nach außen orientiert sind. Da der Neubau quasi in U-Form angelegt wird, ist im Innenbereich auf der Höhe des ersten Geschosses ein begrünter "Demenzhof" vorgesehen. Der befände sich auf dem Dach der Tiefgarage, die 34 Stellplätze erhalten soll. Was die weitere Stellplatzsituation angeht, will man acht Plätze am Friedhofweg schaffen und baut auf fünf weitere in der Kleingemünder Straße, wie zu hören war.

Konsequenzen hat der Neubau insbesondere für die Frauenärztin Ulrike Schlenker und für den Kinderarzt Siegfried Königer. Beide müssen ihre Praxen räumen und sollen in den östlichen Teil des Komplexes ziehen - der Kinderarzt möglicherweise in die Räume der Allgemeinarztpraxis Helmut Schädel, der die Räume der ehemaligen Post im "Lamm"-Zentrum nutzen wird. Für die Frauenärztin böten sich dort Büroräume an. Sie pocht dabei aber auf einen barrierefreien Zugang. Andere Anwohner und Geschäftsleute kritisieren das Projekt grundsätzlich.