Von Sabine Hebbelmann

Die Verwaltung sieht keine Alternativen zur Umzäunung der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) in Rohrbach. Grüne und Generation.HD hatten in einem Antrag für den Gemeinderatsausschuss für Bildung und Kultur aber genau das gefordert. Bürgermeister Joachim Gerner verwies auf den Bezirksbeirat Rohrbach, der mit großer Mehrheit einer Umzäunung der IGH unter der Voraussetzung zugestimmt hatte, dass das Schulgelände bis 22 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt, der Zaun begrünt wird und ein barrierefreier Zugang zum Schwimmbad gewährleistet bleibt.

Hintergrund Hintergrund

> Das Gelände der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) in Rohrbach gilt besonders nachts als beliebter Treffpunkt - mit allen negativen Begleiterscheinungen. Über die dortigen Zustände informierte die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) die betroffenen Gremien im Zuge der Diskussionen um die geplante Einzäunung der Schule. Die GGH hat sich in einem Vertrag mit der Stadt verpflichtet, die Gesamtschule für fast 26 Millionen Euro zu sanieren und sie die nächsten 30 Jahre samt den Außenanlagen zu betreiben und instand zu halten. Die Einzäunung ist Teil des Projektvertrages.

Laut GGH-Bericht liegen montagmorgens um die Sitzgruppen des Haupteingangs unzählige Flaschen sowie eine große Menge an Plastikbechern herum. Auf dem Schulhof seien Scherben verstreut, dazu Pizzaschachteln und andere Fast Food-Verpackungen samt Inhalt. Dazu kämen größere Mengen Zigarettenkippen. Zwei Glasscheiben im Eingangsbereich seien eingetreten worden, auch Damenunterwäsche habe man dort schon gefunden. Es werde regelmäßig gegen die Eingangstüren des Gebäudes uriniert. "Ebenso besteht der Eindruck, dass hier Wettkämpfe im ,Scheibenspucken' abgehalten werden", heißt es im Bericht. Auch Lampen seien schon zertrümmert worden. Regelmäßig hinterließen Hunde ihre Notdurft auf dem Schulgelände, Hausmüll, Elektroschrott und Kleintierstreu würden in den Mülltonnen auf dem Schulhof entsorgt. Zwei Personen seien montags bis zu eineinhalb Stunden mit der Säuberung beschäftigt, an den anderen Tagen falle der Arbeitsaufwand etwas geringer aus. heb

Dorothea Paschen (Grüne) gab sich mit der Verwaltungsvorlage nicht zufrieden und beantragte eine erneute Beratung in der nächsten Ausschusssitzung. Das Gelände sei vor 40 Jahren als öffentliche Freifläche angelegt worden, seitdem sei nichts geschehen, monierte sie. Ihre Fraktion habe sich die Situation am Abend angeschaut. Ihr Eindruck: Der Platz sei unwirtlich und dunkel und habe "ungemütliche Ecken". Man solle ihn neu gestalten und die Schüler im Rahmen eines Ideenwettbewerbs einbeziehen, schlug sie vor. Auch die Details zum geplanten Beleuchtungskonzept habe die Verwaltung nicht dargelegt. Mit der Einzäunung werde das Problem des Vandalismus nur verlagert, möglicherweise auf Spielplätze in der Umgebung.

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Schuster bezog sich auf den Bericht des Hausmeisters und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH (siehe "Hintergrund"). Das Problem seien die Nachtstunden, da sollte das Gelände schließen. "Das ist ein Schulgelände, wo auch Kinder wieder spielen möchten." Sie wollte den Antrag des Bezirksbeirats an den Gemeinderat weitergeben, eine Position, die schließlich im Gremium eine klare Mehrheit fand.

Auch IGH-Leiter Werner Giese machte klar, dass es sich um ein Schulgelände handle und die Schule die Verantwortung für die ihr anvertrauten Kinder habe. "Das kann man denen nicht mehr zumuten", sagte er. Aufgabe der Schule sei es, die Schüler zu beaufsichtigen und sie am unerlaubten Verlassen des Geländes zu hindern. Hilde Stolz (Bunte Linke) hielt nichts davon, das Gelände komplett vom Quartier abzutrennen. Gerade vor dem Hintergrund der Internationalen Bauausstellung wollte sie es mit der Umgebung in Zusammenhang bringen.

Kathrin Rabus (Grüne) mahnte, den Ursachen des Vandalismus auf den Grund gehen. "Wenn wir das Gelände schließen, wo treffen sich die Jugendlichen dann? Zäunen wir dann den Nachbarplatz auch ein?" Den geplanten Zaun hielt Derek Cofie-Nunoo (Generation.HD) für einen "pädagogischen Offenbarungseid". Für Ursula Lorenz (Freie Wähler) hat die Sicht der Schule Priorität. Ernst Gund (CDU) berichtete als ehemaliger Schulleiter der IGH über seine Erfahrungen. Graffiti und Vandalismus samt Zerstörung der Kugellampen hätten schon früher immense Kosten verursacht. Nach seinen Aussagen sei 1975 der Zeitgeist noch ein anderer gewesen, das Gebäude hatte im Innern keine Türen und Wände, dafür "Unterrichtszonen". Die Lehrer hätten bald um Wände, dann um Türen und schließlich um Schlösser gebeten, so Gund.