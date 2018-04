Heidelberg. Im fünften Stock eines siebenstöckigen Wohnhauses in der Fritz-Frey-Straße geriet am Sonntagmorgen gegen 2:20 Uhr eine Wohnung in Brand. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg rückte mit mehreren Fahrzeugen an und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass keine der anderen Wohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Wohnungsinhaber sowie die anderen Anwohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Offensichtlich hatte der 68-Jährige am Abend Essen in den eingeschalteten Backofen gestellt und sich anschließend schlafen gelegt. Nachdem einigen Anwohnern der Brandgeruch auffiel, verständigten sie die Feuerwehr, die Schlimmeres verhindern konnte. Allerdings bleibt die Wohnung vorerst unbewohnbar, so dass der 68-Jährige von der Stadt Heidelberg anderweitig untergebracht wurde. Die anderen Anwohner konnten anschließend in ihre Appartements zurückkehren. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (pr)