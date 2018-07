Von Holger Buchwald

Heidelberg. Knöcheltief stehen die Koffer von Ali Ismail im Wasser. Als er fassungslos durch die kleine Schlierbacher Souterrain-Wohnung watet, die Trolleys auf die Badewanne hievt und sie öffnet, wird ihm das Ausmaß der Zerstörung bewusst. Viele Dokumente, Arbeitsskizzen, Entwürfe für Theaterstücke oder Gemälde sind für immer verloren. Sie sind völlig aufgeweicht, die Tinte verwischt. Was aber noch viel schlimmer ist: Der syrische Regisseur dachte, er sei endlich angekommen. Nach vielen Monaten in Gemeinschaftsunterkünften hatte er endlich eine Wohnung gefunden. Doch nun ist er wieder ohne feste Bleibe.

Nur zwei Monate lang lebte Ali Ismail in der Einliegerwohnung von Alexandra Schlesinger und ihrer Familie am Gutleuthofhang als Untermieter. Der Starkregen vom Samstag vergangener Woche hat sie alle überrascht. Die Kanalisation konnte die Sturzbäche von den Dächern nicht mehr fassen, das Wasser drückte durch die Toilette, die Badewanne und das Waschbecken in die Wohnung. Ismail war nur für eine Stunde in der Altstadt gewesen, um am Theater etwas zu erledigen. Als er zurückkam, war nichts mehr zu retten. Auch wenn inzwischen wieder alles sauber ist, ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Holzvertäfelung an den Wänden hat sich vollgesogen, überall riecht es modrig, das Appartement muss saniert werden.

Ali Ismail ist 62 Jahre alt und kam vor 18 Monaten über die Türkei, Griechenland und die Balkanroute nach Deutschland. In seiner Heimat war er ein angesehener Künstler. Nach einem Studium im bulgarischen Sofia leitete er ein Theater in Damaskus. Der Autor, Grafiker, Fotograf und Karikaturist arbeitete aber auch einige Jahre in Dubai. "Das größte Problem waren die islamistischen Milizen", erinnert er sich an seine Zeit in Syrien. Er spricht von Scharfschützen auf den Dächern, Terroristen, die Menschen abschlachteten - und er berichtet von seinem Entschluss, mit zwei Söhnen aus dem Land zu fliehen.

Die Söhne wurden an der Grenze als Wehrpflichtige wieder zurückgeschickt. Und so riskierte Ismail ganz alleine die Reise. Am gefährlichsten war die Überfahrt von der türkischen Küste auf die griechische Insel Lesbos. "Wir waren 46 Menschen an Bord, bei einer Kapazität von 20 Personen", erzählt der 62-Jährige: "Vor uns sind zwei Boote gekentert."

Inzwischen hat der Syrer eine Aufenthaltsgestattung und ein Bleiberecht für mindestens drei Jahre. "Seine Miete wird vom Jobcenter übernommen", sagt Alexandra Schlesinger, während sie zusammen mit Ismail in ihrer Wohnung sitzt und die Geschichte vom Schlierbacher Starkregen erzählt. "Kaum war Ali in die Stadt gefahren, kam ein irrsinniger Sturm." Er wütete nur eine Viertelstunde, doch das reichte, um die Anliegerwohnung und Schlesingers Keller unter Wasser zu setzen. "60 bis 70 Prozent meiner Dokumente sind weg", schätzt Ismail. Vieles muss er jetzt mühsam neu beschaffen. Der Traum, seine Frau und vielleicht auch seine vier erwachsenen Kinder zu sich nach Deutschland zu holen, ist damit wieder in weite Ferne gerückt.

Schlesinger und Ismail hoffen nun, dass sie für ihn eine neue Bleibe finden. Vorübergehend wohnt er in einer kleinen Pension in Neckargemünd. Doch das kann aus Kostengründen nur eine Übergangslösung sein. Zudem würde es dem umtriebigen Regisseur sehr helfen, wenn er eine Wohnung in Heidelberg hätte. Zum einen wird er ab heute den B2-Deutschsprachkurs an der Volkshochschule besuchen. Zum anderen hätte er kürzere Wege, um seine Projekte umzusetzen. Erst kürzlich inszenierte er mit Studenten der Pädagogischen Hochschule und dem Jungen Theater in Heidelberg das Stück "Bahnhof West Side". Die Geschichte von fünf Menschen, die in einem Bahnhof stranden, ist eine des Ankommens, des Weiterwollens und der Sehnsucht, irgendwann an die Endstation zu gelangen. Ismail schrieb das Stück und führte Regie. Es wurde bisher im Zwinger 3 in Heidelberg und in Bautzen aufgeführt. Zudem beteiligte sich Ismail auch an der Fotoausstellung "Unterwegs" im Forum für Kunst, bei der Flüchtlinge Bilder von ihrer Flucht zeigten.

Pläne hat Ismail noch viele - für Filme, Theaterstücke und Bilder. Auf seinem Handy zeigt er einige seiner Karikaturen. Besonders schmerzlich vermisst er sein Buch mit teilweise 35 Jahre alten Projektskizzen, das im Schlierbacher Starkregen untergegangen ist. "Das war ein richtiges Kunstwerk", sagt Schlesinger, die selbst Musikerin ist.

Ismail hat in Deutschland schon viele Freunde gefunden. "Es gibt viele Leute, die ihm helfen wollen, aber eine Wohnung kann leider keiner aus dem Ärmel schütteln", sagt Schlesinger. Nun hofft sie, dass sich jemand bei ihr meldet, der dem syrischen Regisseur eine neue Wohnung vermitteln kann.

Info: Wer eine Wohnung für Ali Ismail hat, kann sich per E-Mail bei Alexandra Schlesinger melden: schlesinger@majam.de.