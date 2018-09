Von Steffen Blatt

Rund 180 Hektar werden in Heidelberg frei sein, wenn die US-Armee und die Nato endgültig abgezogen sind. Unter anderem soll dann auch Platz für Gewerbeflächen geschaffen werden. Denn die sind rar und teuer in Heidelberg. Im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss berichtete Ulrich Jonas, der Leiter des städtischen Amts für Wirtschaftsförderung, was sich sein Haus auf den verschiedenen Arealen für die Wirtschaft vorstellen kann.

> Patton Barracks: Auf dem Gelände zwischen Speyerer Straße und Kirchheimer Weg sind überwiegend Gewerbeflächen geplant. Jonas kann sich dort einen Technologiepark zur Organischen Elektronik vorstellen, dabei geht es um Funkchips, die Geräte in Zukunft noch besser vernetzen. Heidelberg habe hier einen Standortvorteil, weil bereits Grundlagenforschung in diesem Bereich betrieben werde. "Man wird mit einer kleinen Einheit anfangen und für den Rest ein Konzept für die Zwischennutzung ausarbeiten", sagt Jonas auf RNZ-Nachfrage. Dabei sei es wichtig, dass die Stadt die Flächen nicht aus der Hand gebe, damit sie bei Bedarf darüber verfügen könne. Im Dezember hat der Immobilienunternehmer Hans-Jörg Kraus sein Konzept für die Patton Barracks vorgestellt: Er will das gesamte Areal kaufen, die Gebäude günstig sanieren und dann weitervermieten. Auch er sieht einen Technologiepark vor. Für Jonas ist das nicht unbedingt ein Widerspruch, auch schließt er eine Zusammenarbeit mit Kraus nicht "für alle Zukunft" aus. Aber zuerst müsse die Stadt das Gelände kaufen und ein Bürgerbeteiligungsverfahren auf den Weg bringen.

> Mark Twain Village: Hier ist überwiegend Wohnen vorgesehen. Interessant für die Wirtschaftsförderung ist die "neue Stadtteilmitte": Entlang der Römerstraße könnten in den Erdgeschossen der Gebäude Geschäfte und Gastronomie einziehen, um die vergrößerte Südstadt zu versorgen.

> Campbell Barracks: Auf den Nachbarflächen soll vor allem in die Gebäude um den Paradeplatz Gewerbe einziehen. Hier weist Jonas auf den Denkmalschutz hin, der berücksichtigt werden müsse. Sein Vorschlag: ein Schwerpunkt mit IT-Firmen, dazu Dienstleister und eventuell die Polizei, die Interesse am ehemaligen Nato-Hauptquartier und zwei weiteren Gebäuden in der Nachbarschaft hat. Der Wirtschaftsförderer weiß aber auch: "Man kann eine Nachfrage nicht künstlich erzeugen", darum müsse man auf die Bedürfnisse der Interessenten eingehen. In den ehemaligen Stallungen kann sich Jonas einen Handwerkerhof vorstellen, "wenn die Gebäude das hergeben" - auch hier muss der Denkmalschutz im Auge behalten werden. Auf jeden Fall müssten auch das angrenzende Gewerbegebiet Bosseldorn und weitere Betriebe im Umfeld in die Überlegungen mit eingeschlossen werden.

> Patrick Henry Village: Die Siedlung am Rande der Stadt ist so groß wie die Altstadt, für sie gibt es noch keine konkreten Pläne. Aber die günstige Verkehrslage spreche auch für eine gewerbliche Nutzung auf einem Teil des Areals.

> Hospital: Für das Gelände in Rohrbach-Süd hat die Bürgerbeteiligung zur zukünftigen Nutzung im November begonnen, ein städteplanerischer Wettbewerb soll Ideen liefern. Für Jonas ist wichtig, dass man bei der Entwicklung das Wohngebiet Hasenleiser im Auge behält.